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陳敏麗西醫美容診所秋季特惠解決雙下巴、臉部下垂、皺紋

紐約訊

雙下巴永遠是愛美人士的苦惱，雙面下垂及慢慢出現的皺紋更是重災區。Profound魔方電波系統通過美國FDA及歐盟CE雙認證的全球專利技術，是一台可以利用智慧溫感針達到精准控制治療溫度的電波設備，臨床證實能有效新生彈力蛋白、膠原蛋白、玻尿酸三大元素。陳敏麗西醫美容診所現推出秋季特惠，享$500 off。魔方電波Profound療程助你逆齡除皺，恢復年輕狀態。

人體肌膚中，膠原蛋白像是一束束鉛筆那樣支撐著我們的皮膚，而彈力蛋白就像橡皮筋般圍繞著膠原蛋白，讓皮膚有高度彈性，在伸展後仍可恢復到原本的樣子。尤其在中下臉，包括頸部的區域，是最容易顯露出老化的地方，卻也是醫師最不容易治療的地方。

Profound魔方電波除皺系統，運用精密而強大的注射式能量，以微米大小的能量柱層層堆疊，建構出一個堅固的支撐網，撐起鬆垮老化的肌膚，並且轉化為Q彈緊緻的年輕效果。Profound魔方電波以獨創的智慧溫感針，透過溫控感應器，即時偵測皮下溫度與阻抗，使每對電極間創造出微型能量柱，在精確的時間下將能量充分注入後，加熱網狀真皮層，並保障組織控制在目標溫度與位置上。在治療過程中，能引起表皮層與乳突真皮層微創破壞與修復機制，進而改善整體膚質，提升肌膚彈力。

Profound魔方做到了獨家即時溫度阻抗偵測，此機制能即時回饋需治療區域當下的肌膚狀態，讓系統根據不同位置的肌膚阻抗提供最精準的能量，達到設定的目標溫度與恆溫。除皺系統運用智慧溫感針精確瞄準要加熱的區域，並且完全控制溫度與時間，特別針對下半臉，如法令紋、豐頰、木偶紋、雙下巴、火雞脖、頸部細紋等部位，都可以達到最好的效果，讓老化鬆弛的三角臉重返倒三角輪廓，整體膚質更為緊緻平滑，同時保護肌膚不受傷。

Profound以能量針的概念，直接將電波能量集中注射到皮下2.5mm真皮層，是能有效去除皺紋、減少橘子皮組織的全新科技，對於雙下巴、臉部下垂、皺紋等瞬間解決，助你逆齡除皺恢復年輕狀態。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑(雀斑)、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療及去疤痕等服務。此外，診所提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)位於紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH 1樓)，預約電話：212-343-2536。為方便顧客，可掃描陳醫生診所二維碼預訂免費諮詢。

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