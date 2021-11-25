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軟化血管降血脂中科血管清獲中醫稱讚

紐約訊
中藥養血管，降低血粘度及中風風險。
中藥養血管，降低血粘度及中風風險。

腦卒中即中風的發病率一直呈上升趨勢，是華裔的主要死亡原因之一。秋冬溫度驟降是心血管疾病高發時期，三高患者尤其要當心卒中發生。中科血管清膠囊濃縮天然中藥組方，具有“溶血栓、降血脂、降三高”的突出特點，上市5年來深受紐約中醫和患者好評。即日起中科開展黑五感恩活動，參加即有機會免費獲得一整年的健康滋補珍品。

高血脂高血壓人群要注意心梗中風，很多華人長期依賴於免費的西藥，卻疏忽了藥物對身體的負面損傷。“永久服藥、肝腎技能損傷、腦和腸出血”，相比於防控疾病，這些負面損傷反而給身體埋下了定時炸彈，一旦發生都會危及生命。

中科血管清是天然草藥的濃縮和提純，藥物作用相比於直接服用湯劑或泡茶。中科血管清成分中的蚓激酶是國際公認用於預防血栓和溶解血栓的天然成分，可快速溶解血管中的垃圾與代謝廢物，增加血液供氧、降低血粘度、恢復血管彈性。甲殼素則具有強吸附力，能夠鎖住血管垃圾並及時排出體外，防止再次堆積堵塞血管。三七、丹參和黃芪成分經5倍濃縮，可活血化瘀，高效加快血液流通，快速排出血管垃圾和廢物，強化全身養分供應。除了上述成分上的優勢，中科運用低溫純化、冷凍乾燥等生物製藥技術，結合激光透析、核磁固型等高精技術，使用準分子計量的先進手段精心打造了這款防治結合的特色產品，幫助通暢血管，預防心梗和腦中風等嚴重疾病。

治療心腦血管疾病必須告別以下誤區：

一. 重視治療，忽視預防。結果導致自己和家人承受痛苦，甚至危及生命。

二. 對調節血脂的長期性認識不足。有些血脂異常的人總想通過一次治療達到徹底根治、永不復發。實際上影響血脂正常代謝的因素較多，血脂調節和預防保健也是長期的，不能因為一次化驗結果正常就掉以輕心。

中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354(法拉盛好運來香港超市後門對面)，熱線：1(718)-886-8834(國/粵/英)。

中風 三高 高血壓

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