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AARP樂齡會為AAPI社區擴展護理資源

紐約訊
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根據AARP樂齡會的數據，超過五分之一的美國人(21.3%)是家庭護理人員——據估計，美國有5300萬成年人在過去12個月裏有過為成人或兒童提供照料。在這一群體中，亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)護理人員依靠非英語材料來幫助他們照顧親人。

為響應AAPI社區對家庭護理人員提供更多非英語材料的需求，AARP樂齡會最近擴大了繁體/簡體中文、韓語、越南語的護理資源庫。這些資源可在AARP網站上找到，包括財務和Medicare醫療保險手冊，以及有關藥物知識和為所愛的人準備住院等主題的健康視頻。

AARP已與多個國家和地方社區組織合作，亞太社區衛生組織協會(AAPCHO)、亞裔美國人聯合會、船民SOS(BPSOS)、華人社區中心(CCC)、全國韓裔美國人服務與教育聯盟(NAKASEC)、老年人等，自主分發和推廣這些護理資源。這些非營利組織為25個州的AAPI長者們提供服務。

「護理人員不應該獨自經歷完成護理的過程，尤其是我們的AAPI護理人員，他們通常在數據方面代表性不足的情況下，無法獲得足夠的服務資源。」AARP協會多元化，公平、包容，亞裔美國人和太平洋島民受眾策略之副總裁DaphneKwok說：「資源的可及性在健康公平方面起著關鍵作用，因此AARP很自豪能夠通過我們的州辦公室為全國各地的AAPI長者們服務的社區合作夥伴創建和分發額外的材料。提供語言資源是朝著正確方向邁出的一步，希望我們擴展的材料有助於為我們的護理人員及其家人提供更強大的基礎設施。」

AARP已為社區服務60多年，是美國最大的非營利、無黨派組織，致力於讓50歲及以上的人士能夠選擇他們的生活方式。要成為AARP旅程的一部分並學會更多護理資源，請在Facebook(@AARPAAPI)和Twitter(@AARPAAPI)上加入AARP/AAPI社區。

關於AARP樂齡會：AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲或以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情——健康保障、財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物——《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。瞭解更多信息，請瀏覽中文官網chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號。

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