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5-11歲孩童接種COVID疫苗須知兒童接種疫苗常見問題解答

紐約訊
5-11歲孩童現已開放接種COVID疫苗。
5-11歲孩童現已開放接種COVID疫苗。

國內所有5歲及以上的民眾現在都有資格接種COVID-19疫苗。孩子的父母及照護者均面臨作出如何保護孩子免受COVID-19病毒感染的决定，同時對疫苗也存在疑問。請繼續閱讀，以下是許多家庭關於决定孩子是否接種COVID疫苗的問題及其相關解答。

Q：疫苗對孩童安全嗎？

A：讓家長感到寬慰的是，COVID-19疫苗已經接受並將繼續接受美國史上最嚴密的安全監控。成千上萬名兒童作為研究對象展開了穩定的臨床研究，旨在評估COVID疫苗的安全性以及該年齡組孩童對新型冠狀病毒疫苗的免疫反應。在美國，疫苗針對5-11歲年齡組的孩童特別配製，且劑量比較少。

Q：為什麽孩童需要接種疫苗？

A：雖然與成年人相比，孩童在COVID-19病毒流行早期感染新型冠狀病毒的可能性比較低，但是現在孩童感染這種疾病的頻率却與成年人一樣高，並且有些孩童的COVID-19病毒症狀很嚴重，需要住院治療。由於出現傳染性極强的Delta變種病毒，新出現的COVID-19病毒病例中，每5例就有1例發生在孩童身上，有時候更對健康産生嚴重及長期的影響。

Q：疫苗對孩童有什麽副作用？

A：COVID-19疫苗不太可能會導致長期的健康問題，疫苗導致嚴重健康問題的風險低於未接種疫苗感染COVID-19病毒的風險。COVID-19病毒會給孩童以及成人帶來心肺損傷和其他需要長期治療的疾病，接種COVID-19疫苗的益處超過疫苗的任何潛在風險。讓孩子接種疫苗將提供預防COVID-19病毒感染的最強保護力。

Q：為什麽孩童現在應當接種疫苗？

A：現在疫苗可以保護更多的孩子，因為他們準備假期與家人團聚。由於天氣寒冷，他們要長時間留在室內，然後繼續到學校上學。感染COVID-19病毒的兒童也可能將病毒傳播給其他人，包括與他們生活在一起的年長家人。

Q：在哪裏可以為我的孩子找到疫苗？

A：5歲及以上孩童的疫苗現在可以透過許多提供者獲得，包括兒科醫生、家庭醫生、兒童醫院、藥房和社區衛生中心。超過25,000名兒科醫生和初級保健提供者已經登記管理疫苗，而且人數還在增加。在聯邦藥房計劃中，全國成千上萬的當地藥房為5-11歲的孩童以及青少年和成人接種疫苗。COVID-19疫苗是免費提供的。

請瀏覽www.vaccines.gov尋找更多資料及疫苗接種地點。

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