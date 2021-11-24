現代汽車隆重揭幕IONIQ品牌概念電動休旅車SEVEN

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繼2019年的45概念車 與2020年的Prophecy概念車之後，SEVEN概念車為現代汽車 的專屬電動車品牌IONIQ開啟了新的篇章。這些與眾不同的設計與創新科技將客戶需求放在業界行規之上，同時SEVEN也是現代汽車承諾在2045年前實現炭中和的明確表率。

北美現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「SEVEN概念車展示了現代汽車對電動化未來的創意願景和先進科技研發。SEVEN的創新內部空間、環保的動力系統以及尖端的安全與便利科技，為現代休旅 車的客戶展示了令人振奮的未來。」

民眾可以在北美現代汽車官網查看SEVEN概念車的發布會，現代汽車也在其YouTube頻道(HyundaiWorldwide)推出了一個以生活方式為導向的敘事影片，展示了SEVEN的客戶體驗和各種車內功能。

IONIQ品牌開發的每一輛車都提供了新一代的客戶體驗，將最先進的科技無縫融入日常生活環境中。SEVEN概念車是IONIQ的完美範例，其創新的空間與衛生的功能將一台車轉變為帶有車輪的創新生活空間。

現代汽車公司資深副總裁兼全球首席行銷官Thomas Schemera表示：「作為現代汽車『為人類進步』的願景的證明，IONIQ改變了電動車乘客體驗的常規，無限制迎合多樣化的生活方式。SEVEN代表了我們對以人為本的方式重新定義日常體驗的承諾。」

SEVEN概念車建立在現代汽車集團獨創的電動全球模塊化平台(E-GMP)之上，這是一個專門的純電動車架構。E-GMP的長軸距和平坦的平台地板創造出一個全新的車型，為客戶提供嶄新體驗。

SEVEN的輪廓遵循空氣動力學，與一般休旅車有著天壤之別。較低的引擎蓋前緣、單一流線型的車頂線、加長的軸距等，凸顯了SEVEN與傳統汽油休旅車的明顯區別。

SEVEN極簡式的體積與強大的外觀姿態形成鮮明的對比。即使在夜深人靜的情況下，透過IONIQ的招牌參數畫像素燈，SEVEN的外觀依舊十分搶眼。參數像素是IONIQ品牌的一個共通設計理念，將數字與模擬風格融合起來，代表著現代汽車的設計團隊探討了SEVEN設計的所有元素。

SEVEN的室內設計重點在於空間上的創新，為客戶提供比以往更大的自由。SEVEN的軸距達到了3.2公尺，這要歸功於將車輪向外推，以盡可能延長軸距的設計方向。

平坦的地板使現代汽車探索能夠替代傳統行列座椅的嶄新布置，進而創造出更加流暢的內部佈局，無柱車門展示了一個全新的空間。流線型的車頂線、加長軸距以及延伸至第三排座椅的平坦地板，讓現代設計師能夠為客戶布置更舒適的內部空間。

SEVEN提供了靈活的空間和為每位乘客客製的電器用品。這個以人為本的設計理念讓SEVEN能夠為將來的IONIQ車型奠定基礎，並開闢純電動車市場的嶄新未來。

SEVEN具有一個一體成型的中控台、專門設計的家用電器以及一個多功能Smart Hub圖形用戶界面。當Smart Hub和前排座椅與後排躺椅結合時，SEVEN的內部空間能轉變成一個讓乘客體驗優質時光的舒適環境。行車時，SEVEN的內置迷你冰箱可在旅途中提供餐點飲料，鞋履隔間則能為乘客的鞋子除臭。

SEVEN概念車的車頂採用全景OLED屏幕，不僅能根據乘客的喜好顯示各種內容，還可以改變整體內部氛圍，帶給乘客最大化的享受。

現代汽車資深副總裁兼全球設計總監Sangyup Lee表示：「SEVEN概念車大膽創新，藉由獨特且不影響其粗獷個性的空氣動力學外觀，成為了在電動車世代領先群雄的休旅車。SEVEN的內部空間則開創了一個像是起居室一般的嶄新生活空間。」

現代汽車一直專注的重點是開發能確保安全和健康行車體驗的車輛。SEVEN採用各種環保材料，同時提供領先業界的衛生功能，像是衛生空氣流動系統和UVC殺菌。

現代汽車在SEVEN的外部採用了生化塗料，並在內部使用衛生可回收、可再生的材料。礦物石膏、竹木和竹製地毯、生物樹脂和室內塗料，均基於可再生資源，可減少製造過程中的污染。大量使用有著經驗證明的具有抗菌功能的銅礦和經過衛生處理的布料，以確保SEVEN內部的所有表面始終保持清潔。

衛生空氣流動系統是從客機的空氣流動管理系統中汲取的靈感。在垂直模式下，空氣通過車頂縱樑中的內置進氣口，由上到下流入車艙，並通過後輪後面的外部通風口排出。在水平模式下，空氣則由細薄的儀表板流向後方通風口。

更重要的是，無論車是否在行駛，該系統都能獨立啟動，以減少乘客之間的交互污染，並隔離前後排乘客之間的氣流。

一旦乘客下車、車內沒人時，UVC殺菌功能就會啟動，藉由融入內飾的UVC殺菌燈清潔內部空間。此外，SEVEN還附有存放個人物品的消毒儲物隔間。

憑藉其多功能的E-GMP平台，SEVEN將能夠提供出色的行駛範圍和超快充電功能，提供滿足客戶需求的駕駛體驗。在使用350-kW充電器的實際情況下，SEVEN能在20分鐘內從10%充電到80%，SEVEN的目標行駛範圍則超過三百哩。

現代汽車的全新XCIENT重型燃料電池卡車也會在洛杉磯國際車展中首次亮相。現代汽車已經與全球各大廠商合作，將XCIENT用於商業運輸，其中46輛已經在瑞士運行，現在現代汽車則計劃在加州運營。XCIENT將在現代汽車的展位展出，並有專家在現場解答疑問。

IONIQ 5也會在洛杉磯國際車展中亮相。IONIQ 5是現代汽車全新的純電動中型跨界休旅車，提供了只有藉由E-GMP平台才能實現的嶄新駕駛體驗，後輪驅動版本的目標純電動行駛範圍為三百哩。IONIQ 5的車內藉由3,000毫米的軸距打造出獨特的空間比例，並採用平坦地板提升舒適性和可用性。通過使用許多環保材料以及受大自然啟發的色調，IONIQ 5的內飾也反映出了現代汽車對於環保和可持續性未來的承諾。IONIQ 5還具備了車載充電功能(Vehicle-to-Load，簡稱V2L)，可將IONIQ 5變成一個充電器，在行駛時為多種電器充電。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了充滿高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。在2020年，820家經銷商在美國總共銷售了超過六十二萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com查詢更多相關信息。