皇后區老牌鑫禧海鮮自助餐感恩節大餐 成人每位$31.99

鑫禧海鮮自助餐廳感恩節全天供應感恩大餐，依年齡與身高，每位僅收$8.99至$31.99不等。

屹立廿一年、有著金字招牌的鑫禧海鮮自助餐(Century Super Buffet)，十一月廿五日(周四)感恩節照常營業，敬請光臨。全天成人每位特價$31.99，小孩四呎半至五呎高每位$13.99，三至四呎半高每位$8.99。

鑫禧老闆介紹，感恩節當天會應景推出主菜——堂切火雞，以增加過節氣氛。同時推出的還有香烤牛排、BBQ牛肋骨、香酥脆皮鴨、烏雞花旗參湯等。老闆也強調，該店特色是以驚人平價大量供應華人 超愛的海鮮，款式繁多，計有手抓海鮮、薑蔥炒龍蝦、香辣小龍蝦、京都蝦、沙汁核桃 蝦、蒜香阿根廷大蝦、水煮魚片、麻辣八爪魚、鐵板桂花魚、清蒸多寶魚、意式香烤鮭魚、阿拉斯加蟹腳、豆豉青口、豉汁炒花蜆、蒜茸桂花蚌、碧綠扒鮑片、XO醬爆帶子等，肥美豐腴、噴香嫩滑；其他一併供應的海鮮還有半開生蠔生蜆、各式生魚片、30種本樓壽司卷。一言蔽之，該店集中外美味於一爐，有上百種冷熱食任挑任選，沙拉、壽司、小食、鹹甜點心及水果不斷供應，令人眼花繚亂、目不暇接、左顧右盼、難以取捨。

鑫禧總能讓您滿心歡喜，吃個痛快！陳經理解釋，該店持續推陳出新，提供量大質優的豐盛菜餚，在製作上也從不含糊。該店大廚堅持用傳統手法製作中式菜餚，比如炸蝦多帶頭，全魚整條出鍋，目的就是讓僑胞在大眾化的自助餐館中也一樣能品出正宗細緻的中華真味。與此同時，鑫禧的壽司也是即做即上、秀色可餐，還能按照顧客指定的口味進行特製。總之，無論客人有哪種口味偏好，都能在鑫禧找到快意滿足、幸福美好的滋味。

如果在感恩節以外的時間惠顧，附上鑫禧於感恩節前夕11/24/2021(周三)在世界日報刊登廣告上的折扣券，即可減兩元，限成人於周一至周六晚餐及周日全天使用；周一至六午餐，如出示減價券可省一元，但不能與其他折價券合併使用，需現金付費，至12/10/2021前有效。65歲以上會員九折優惠，但不能再享其他折價券優惠，並需現金支付。

於跨時代2000千禧年開業的鑫禧海鮮自助餐，座落於華人聚居的皇后區皇后村(Queens Village)，令僑胞可以就近在市區內享受超值美食，比自己動手做更加划算。該店地址：220-18 Hillside Ave., Queens Village, NY 11427(地鐵 F至終站179街，轉公車Q43至Springfield Blvd.；或公車Q1、Q27、Q43、Q88至Hillside Ave.；開車可走LIE 495公路至27號出口，接295 S.到Hillside Ave.左轉)。電話：718-468-2100，網址：www.centurysuperbuffet.com，收各大信用卡。