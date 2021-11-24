北港台菜 台式辦桌菜$888感恩節團圓宴客 歡迎預訂

北港台菜擁有紐約第一長青樹招牌。

北港台菜林師傅充满愛的古早味拿手菜受到來自台灣 僑民以及中外人士的高度肯定。說到去哪裡吃正宗台菜，紐約 人都異口同聲地說出：北港台菜。林師傅超過40年的一手好廚藝，不僅保有菜的原汁美味，也是台菜「快炒」中最上乘的功夫；配合時令，將老祖母時代的名菜加入林師傅自己的創意巧思，最終變成一盤老少咸宜且口味道地的大廚推薦名菜。配合年終感恩節和聖誔節親朋好友團圓宴客的需求，日前林師傳推出取價$888的台式傳統辦桌菜，歡迎提前來電預訂。

台灣南部傳統味「辦菜桌」，說的就是台灣的「辦桌」文化，「辦桌」的意思就是「辦一桌菜宴客」。台灣早期從禮宴、生日、廟祝到喪事，都請總鋪師前來煮食。富貴人家在庭院中辦，普通老百姓在路邊或空地擺起桌來宴會，台語故叫「辦菜桌」。林師傅以40年的精緻料理經驗，搭配當令本地新鮮食料，為僑胞設計了這款傳統的感恩/聖誕年餐辦桌菜：佛跳牆、西魯肉、筍乾大封、米糕、五柳昌魚、宜蘭鴨賞、富貴炒圓仔等懷舊的辦桌菜。（可單點）

除了辦桌菜，另有兩款適合8-10人的台菜聚會套餐：

（A）12道合菜：什錦砂鍋、三杯雞、椒鹽排骨、鹽酥蝦、林師傅炒魚片、蛋酥豆腐、韭菜花炒蒼蝿頭、香干肉絲、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔煎、小椒牛肉絲（取價$158）。

（B）11道合菜：麻油雞酒鍋、茶排骨、三杯中卷、客家小炒、九層塔海瓜子、豆腐鍋、牛肉小炒、豆瓣魚片、滷肉飯、蚵仔煎、臭豆腐（取價$138）。

配合冬天進補，北港台菜推出系列養生盅品：薑母鴨盅、蒜頭雞盅、南瓜牛肉盅、排骨酥盅；以及被僑胞津津樂道的特色小吃：滷肉飯、雞卷、蚵仔煎、米糕、肉圓、炸臭肉腐等。

北港台菜地址：59-10 Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便）；電話：718-886-8788；營業時間：11:00am-10:00pm。