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紐約州健保市場「線上健保直播講座」12月11日舉辦

紐約訊
掃描二維碼上報名網站。
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紐約居民如何選擇優質且負擔得起的醫療保險？NY State of Health是紐約州的官方健康計劃市場，現已開放註冊2022年合格健康計劃。為了讓華人社區能更瞭解紐約州健保市場的投保開放/截止日期、福利及計畫，世界日報與紐約州健保市場將在2021年12月11日(周六)攜手舉辦「線上健保直播講座」，邀請紐約州健保市場導覽員以直播的方式，演講紐約州健保市場開放申請健保福利日期及內容。演講結束還有現場Q&A、世界日報提供大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

本次活動將邀請來自紐約州健保市場投保導覽員，同時也是Mothers and Babies Perinatal Network的健康保險計劃總監——呂璦玲(Aileen Pan)。她將介紹有關通過Marketplace註冊的相關信息，線上為大家演講2022紐約州健保市場開放投保日期及福利。Aileen畢業於賓漢頓大學(MBA學位)，在Mothers and Babies Perinatal Network已任職13年，擔任過健保註冊專家和導航管理專家。也因為Mothers&Babies和NYSOH的合作關係，讓她有更多機會透過母語中文去幫助到更多的新移民。

在Aileen演講結束後，主辦單位也會開放現場問答環節，民眾有任何問題都歡迎到時候在線上留言發問。另外，在問答環節結束後，世界日報也將在現場抽出10名得獎幸運兒，獎品包括高級按摩器、多功能果汁機、自動洗牙機以及保溫杯。

紐約州健保市場為每位紐約居民提供免費的協助，幫助您以及您的家庭找到符合需求和負擔得起的優質計劃。根據收入不同，民眾可能有資格獲得經濟援助，以降低保險費用。針對投保日期，2022年1月1日開始的保險，民眾必須在2021年12月15日之前註冊；若在2021年12月16日至2022年1月15日期間註冊的消費者，承保開始日期為2022年2月1日；2022年1月16日至2022年1月31日期間註冊，開始日期為2022年3月1日。另外，基本計劃也將繼續提供無每月保費、無自付額和低成本分攤的承保，並為所有符合條件的人提供視力和牙科福利。更多健保相關計畫，請拜訪紐約州健保市場網站：https://info.nystateofhealth.ny.gov/TraditionalChinese，或致電：1-855-355-5777，諮詢或獲得您首選語言的註冊幫助。

世界日報健保線上講座將在12月11日(周六)下午2時至3時，於世界日報e生活頻道進行直播，歡迎關心健保的民眾準時上線觀看，取得更多相關資訊。詳細活動資訊請洽：718-746-8889分機6361，或上報名網站：bit.ly/wjnysohwebinar(注意：欲取得當天抽獎號碼，需先上網報名)。

紐約州 健保 世界日報

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