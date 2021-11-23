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中華緣殯儀館 提供優質服務 豐儉喪葬全力配合

紐約訊
中華緣殯儀館華人部主管Mary王女士(左)與該館老闆James(右)經驗豐富、善心耐心，提供喪家一條龍喪殮服務。
中華緣殯儀館華人部主管Mary王女士(左)與該館老闆James(右)經驗豐富、善心耐心，提供喪家一條龍喪殮服務。

中華緣殯儀館(Elmont Funeral Home)由經驗豐富、誠信周到的華人代表Mary王女士主理，凡事親力親為地為僑胞提供各種殯儀諮詢及相關服務，協助家屬或本人量身訂制全套善終事宜或生前契約。

Mary王女士從事殯儀業多年，完全能瞭解家屬悲傷複雜的心境。除了依個案量身訂製給予全套一條龍服務之外，還可以應家屬的要求上門/到醫院，面談細節或簽約等。從為家屬解答各種問題開始，填寫表格、迎接遺體、根據家屬的要求協助裝殮師、佈置禮堂、訂製橫幅/花圈、擬草訃告、主持行葬儀式等各種大小細節，都盡心盡力處理。

王女士對於各種宗教禮俗的葬禮安排都甚為熟悉，行葬儀式會根據不同家族、不同地域、不同宗教的選擇舉行，並代為安排火化、土葬、運送遺體、郵寄骨灰等事宜，每項個案均提供量身訂制的全套服務。不論是善終事宜或生前契約，皆可依個別意願及預算安排規劃喪葬事宜，或豐或儉均以物超所值為服務宗旨。王女士表示，殯儀服務最重要的就是要有善心，面對失去親人而悲傷的家屬，給予最安心舒心的服務。

中華緣殯儀館價格平實，每項收費都明碼標價，絕無隱藏費用，對團體及親友推薦的顧客另有優惠，同時還提供多項免費服務，例如送文件、送骨灰等。該館持善心善舉的原則，亦提供豪華平價傳統壽衣。耐心周到的服務使逝者得以安息，家人得以慰藉。

中華緣殯儀館環境溫馨，備有免費停車場，大小禮堂可配合參加賓客人數的多寡。行葬禮堂高雅莊嚴，可根據逝者的不同風俗或信仰佈置，同時備有風琴和講台，方便舉辦相關儀式，令家屬順意。

欲瞭解各項服務詳情或各種葬儀諮詢，可直撥24小時免費諮詢華語專線：（718）690-9167或646-573-4849洽Mary王女士，或在google.com搜索「中華緣殯儀館」，可看到網評及網站，瞭解更多內容。建議大家在做決定之前多諮詢幾家，取得一個清晰的比較。

中華緣殯儀館地址：1529 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003（備有大型地面停車場，交通十分方便，離皇后區只要5分鐘，15至20分鐘到法拉盛）。

法拉盛 預算 皇后區

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