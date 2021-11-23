天廣新天地帝王影院隆重揭幕法拉盛市中心首間4DX電影院

位於天廣新天地內，法拉盛首間4DX電影院——帝王穎萬(Regal Cinemas)。

眾所期待的帝王影院(Regal Cinemas)日前於法拉盛 市中心占地120萬平方英尺的全新綜合開發項目天廣新天地(Tangram)隆重揭幕，為社區民眾帶來4DX動感新體驗。開幕期間的首輪影片將包括漫威巨片《永恆族》等熱門電影，歡迎各界人士前往體驗此一視覺新感受。

帝王影院公關副總裁理查·格羅夫表示，位於天廣的帝王影院將帶給消費者最先進的影音震撼，觀眾將有機會能親身體驗4DX動感影廳。這是法拉盛市中心35年以來的首間電影院 ，未來可望成為社區民眾看電影的最佳據點。

美國 富頓集團執行副總裁李芝璇表示，自從歷史悠久的基思劇院於1986年歇業後，法拉盛就沒有電影院了。富頓集團規劃天廣新天地的首要任務，就是將最先進的電影體驗帶回社區。帝王影院設置了最高科技的4DX動感影廳，很榮幸天廣新天地能成為皇后區第一個配有4DX技術的影院，對於社區來說這是一個令人期待的消息。

天廣新天地的帝王影院將從餐飲選擇到影院技術，為觀眾帶來一流的娛樂體驗，包括現代化、溫馨的大廳與LED顯示指引螢幕。餐飲部門提供百事可樂系列飲料、爆米花、零食、美式安格斯牛肉漢堡、馬蘇里拉起司棒、酥炸雞柳條等美味熱食，還有供各式調酒飲料的吧台區。當進入影廳燈光熄滅後，觀眾更將親身體驗最新激光投影技術以及頂級音響設備帶來的視覺與聽覺盛宴。

除了所有影廳均配備的高規格影像與音效設備外，天廣新天地的帝王影院另設有百事4DX影廳，包括與畫面同步的動感座椅以及擬真的風、霧、雨、閃電、雪水、氣泡、振動、氣味等特效設備，讓觀眾身歷其境地進入電影中的畫面。

帝王影院所在的綜合開發項目天廣新天地，其設計靈感來自中國傳統的七巧板。除了新的電影院外，還包括324套豪華住宅、48套辦公樓、四星級品牌酒店、27,000平方英尺的美食廣場、啤酒花園等，同時還有數間令人期待、首度進軍紐約的國際餐飲購物名店。

帝王影院的地址：133-36 37th Avenue, Flushing, NY 11354。完整電影與放映時間表請瀏覽regmovies.com，或下載Regal手機APP，通過APP購買電影票。加入帝王無限俱樂部(Regal Unlimited)，每月僅需$23.5即可享受預先訂票、餐飲九折的優惠，會員還可享受積分福利，積分可兌換電影商品、免費爆米花、飲料或門票等多項好禮。