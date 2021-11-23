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紐約皮衣皮草感恩節樣衣展銷11/25-11/27 僅三天折扣80%

紐約訊
皮草是富貴的象徵，在紐約這樣的世界大都會，皮草是社交場所淑女冬天展示自己曼妙身材的時尚選擇。2022最搶手的款式是帶帽的中長背心，迷彩的圖案集青春與典雅於一身，時尚與風格融為一體。
皮草是富貴的象徵，在紐約這樣的世界大都會，皮草是社交場所淑女冬天展示自己曼妙身材的時尚選擇。2022最搶手的款式是帶帽的中長背心，迷彩的圖案集青春與典雅於一身，時尚與風格融為一體。

紐約皮衣皮草專賣店舉行一年一度的樣衣大拍賣，去年因為疫情取消，今年在大家的期待下，於感恩節回歸喜來登大酒店7樓。全場2022年最新款頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起(原價$4000)，折扣高達80%。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人喜愛，該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷。此次展銷全是2022新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方又透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚與風格融為一體。

此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮麗外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會中有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值。風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。

紐約皮衣皮草公司的義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適，自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素。不論是超薄型、超短型、中長型、加長型，穿在身上都能顯現好身材，煥發時尚風。

展銷地點：法拉盛喜來登酒店7樓(135-15 Roosevelt Ave)，入口在羅斯福上，近王子街。展銷時間：上午10時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。

義大利 紐約 美國

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