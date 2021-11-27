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SOGOTRADE 與 EVOSHARE合作 為客戶的投資組合提供消費返點優惠

紐約訊

Sogo金融集團有限公司(Sogo)的網路證券公司SogoTrade，與位於加州伯克利市、以小額儲蓄為導向的金融科技初創公司EvoShare合作，為客戶提供賺取消費返點優惠的機會。

SogoTrade首席執行官Jonathan Yao(姚武銓先生)表示：“返點優惠不僅受歡迎，還會獎勵報酬給零售商、餐館、酒店等場所的消費者。SogoTrade很高興與EvoShare合作，為消費者帶來強大的返點儲蓄功能，讓他們能夠從日常消費中獲利，並投資于他們的未來。”

EvoShare的專有系統，使參與者能在10,000多家合作的實體及線上商家日常消費中賺取返點，轉入其在SogoTrade的投資帳戶。

姚先生表示：“當顧客在任何參與活動的線上零售商那結帳時，可獲得高達30%的消費返點，並以此幫助他們提高財務安全保障。這些返點可直接存入客戶的SogoTrade帳戶。”

EvoShare首席執行官Eugeny Prudchyenko表示：“我們相信EvoShare和SogoTrade的合作夥伴關係，這將使所有SogoTrade的客戶更容易地為未來儲蓄。”

通過EvoShare賺取消費返點的方式，是一般信用卡賺取返點的補充，並不會取代它們，參與者仍可照常在參與的商家購物和用餐。

SogoTrade的新客戶和現有客戶可免費使用EvoShare。姚先生：“通過您的SogoTrade帳戶，可免除EvoShare的月費，您將免費獲得EvoShare的會員資格，而這只是擁有SogoTrade帳戶的眾多優勢之一。”

SogoTrade通過此次和EvoShare的合作夥伴關係，以及其“有獎交易”計畫，成為能向客戶提供新注資方式的網路證券領導者。姚先生續稱：“除了對符合條件的限價單實行$0美元傭金之外，註冊我們'有獎交易'計畫的客戶，還會在交易符合條件的限價單時獲得交易獎金。”

開設SogoTrade帳戶沒有最低存款要求，想瞭解更多資訊及查看SogoTrade的傭金和費用，請瀏覽：https://content.sogotrade.com/pdf/zh-cn/commissionsfeescn.pdf。自1986年以來，SogoTrade推出一系列產品，並一直保持高品質的客戶服務，為客戶開發了強大的平臺來監測他們的線上投資和交易。SogoTrade還有一個新的承諾，即為國內外客戶提供收益共用的機會。瞭解更多請訪問www.SogoTrade.com/EvoShare。

EvoShare擁有強大的消費返點儲蓄功能，使得用戶可以從日常消費中獲利，並自動將返點優惠存入用戶已有的IRA(退休帳戶)、緊急儲蓄帳戶、HSA(醫療儲蓄帳戶)、529教育基金，也可用於幫助償還學生貸款。EvoShare目前已被福布斯、《企業家》雜誌和The Huffington Post進行專題報導，它還在401kTV頒發的2019 DC Genie Award獎項中獲得“最佳金融技術”頭銜。

Sogo金融集團有限公司是特拉華州以下子公司的控股公司：(1)SogoTrade，Inc. - Finra/SIPC成員；(2)SogoTrade資產管理公司(MarketRiders，Inc.) - 智慧平臺顧問和SEC註冊投資顧問；(3)Sogo Crypto，LLC - 一家加密貨幣交易技術公司。

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