紐約家電黑五提前開跑 嘉惠僑胞歡迎參觀選購

為了迎接黑色星期五的到來，紐約 家電即將舉行一年一度的黑五大優惠，名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備應有盡有。該公司代理的品牌齊全、存貨足，一站式的服務形式讓華人僑胞可以輕鬆自在一次性完成所有的家電選擇需求。

紐約家電是一家由華人經營、擁有多家店面及多個倉儲中心的家用電器公司，服務華人社區20多年，合理優惠的價格和完善的售後服務讓它贏得了僑胞的信賴和讚譽。多年來，紐約家電介紹了眾多的優質品牌進入北美僑胞家庭中，深受廠商的肯定並屢屢獲得嘉獎，包括有「三菱北美最佳銷售獎」、「格力商用北美最佳銷售獎」等。完善的售後服務讓紐約家電在同業中脫穎而出，廣受好評。

紐約家電負責人Michael鍾表示，為了嘉惠僑胞，紐約家電各大門市熱銷商品都有特價優惠，包括有LG、Samsung、GE等名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機、方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等，款型選擇多，而且現貨供應優惠高達75%。

因為疫情的影響，所有的廠商在供貨方面都有嚴重的滯後現象，很多商品基本都呈現缺貨的狀態。但紐約家電自己有幾個非常大的倉儲中心，因此現貨的存量還比較充足。紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，提供遠近送貨與售後服務，建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙 店：7305 New Utrecht Ave.，電話：718-837-8108；法拉盛 緬街店：42-49 Main St.，電話：718-463-4600；法拉盛緬街店：43-05 Main St.，電話：718-886-4980；法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.，電話：718-886-4980；布碌崙店：1401 Ave. U，電話：718-627-8899；布碌崙店：2300 86 St.，電話：718-266-9600；布碌崙店：919 65 St.，電話：718-886-4980；長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY，電話：516-328-3838。