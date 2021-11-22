我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

紐約家電黑五提前開跑 嘉惠僑胞歡迎參觀選購

紐約訊

為了迎接黑色星期五的到來，紐約家電即將舉行一年一度的黑五大優惠，名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備應有盡有。該公司代理的品牌齊全、存貨足，一站式的服務形式讓華人僑胞可以輕鬆自在一次性完成所有的家電選擇需求。

紐約家電是一家由華人經營、擁有多家店面及多個倉儲中心的家用電器公司，服務華人社區20多年，合理優惠的價格和完善的售後服務讓它贏得了僑胞的信賴和讚譽。多年來，紐約家電介紹了眾多的優質品牌進入北美僑胞家庭中，深受廠商的肯定並屢屢獲得嘉獎，包括有「三菱北美最佳銷售獎」、「格力商用北美最佳銷售獎」等。完善的售後服務讓紐約家電在同業中脫穎而出，廣受好評。

紐約家電負責人Michael鍾表示，為了嘉惠僑胞，紐約家電各大門市熱銷商品都有特價優惠，包括有LG、Samsung、GE等名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機、方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等，款型選擇多，而且現貨供應優惠高達75%。

因為疫情的影響，所有的廠商在供貨方面都有嚴重的滯後現象，很多商品基本都呈現缺貨的狀態。但紐約家電自己有幾個非常大的倉儲中心，因此現貨的存量還比較充足。紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，提供遠近送貨與售後服務，建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙店：7305 New Utrecht Ave.，電話：718-837-8108；法拉盛緬街店：42-49 Main St.，電話：718-463-4600；法拉盛緬街店：43-05 Main St.，電話：718-886-4980；法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.，電話：718-886-4980；布碌崙店：1401 Ave. U，電話：718-627-8899；布碌崙店：2300 86 St.，電話：718-266-9600；布碌崙店：919 65 St.，電話：718-886-4980；長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY，電話：516-328-3838。

紐約 布碌崙 法拉盛

上一則

抗衰老頂尖醫生陳惠萍 推 NeoGenPlasma 凍齡醫學美容

下一則

近期活動

延伸閱讀

紐約法拉盛街頭深夜爭執 華男被誤當攻擊者遭刺亡

紐約法拉盛街頭深夜爭執 華男被誤當攻擊者遭刺亡
市議員顧雅明、法拉盛華商會 第12年派送免費火雞

市議員顧雅明、法拉盛華商會 第12年派送免費火雞
馬豔青內科家庭醫生 提醒大眾接種流感疫苗

馬豔青內科家庭醫生 提醒大眾接種流感疫苗
有3個驚喜 法拉盛聖誕樹點燈儀式23日登場

有3個驚喜 法拉盛聖誕樹點燈儀式23日登場
法拉盛北極星康斗熱銷中炙手可熱 投資自住的絕佳選擇

法拉盛北極星康斗熱銷中炙手可熱 投資自住的絕佳選擇

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好