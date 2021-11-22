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天王巨星Mariah Carey 陪您過聖誕節 連續12天推出麥當勞優惠菜單

紐約訊
天王巨星Mariah Carey陪您過聖誕節，連續12天推出麥當勞優惠菜單。
天王巨星Mariah Carey陪您過聖誕節，連續12天推出麥當勞優惠菜單。

全美麥當勞餐廳都希望您痛快淋漓地享受這個節慶假期，所以您千萬不能錯過連續12天和Mariah Carey(瑪利亞凱瑞)一起享用美味優惠。既然連天后級的超級巨星都是金色拱門的粉絲，當然要以免費的全套美味菜單作為回報，開啟佳節的序幕。從Mariah的最愛經典起司漢堡，到鬆軟香甜的巧克力碎片甜餅乾，麥當勞把這些加入粉絲的最愛列表，而且仔細檢查了兩次。Mariah菜單訂於12月13日起至24日全美上市，每天提供一份免費餐點，美國麥當勞顧客只需通過麥當勞應用程式，最低消費至少1美元，就可從該菜單裡選擇一款免費餐點開心享用。

“最讓我念念不忘的美好回憶就是全家人帶著孩子到麥當勞用餐，當然我們每個人都有自己的最愛。我的最愛是起司漢堡，還要多加些酸黃瓜”，Mariah Carey表示，“把我們最愛的麥當勞餐點集合在一起，搭配全年中我最喜愛的佳節假期，讓我在這個美好節日夢想成真。”

Mariah菜單令麥當勞的名流最愛計劃更上一層樓，每天推出的不同優惠只能通過麥當勞應用程式享用，而且是專為開啟歡欣鼓舞的節慶假期而設計的。非比尋常的一頓麥當勞美味餐點與聞名遐邇、聲/色/藝均創下票房紀錄的天后相互輝映，相得益彰。

美國麥當勞負責市場營銷、品牌內容和接觸的副總裁Jennifer Healan表示：“Mariah與佳節的完美搭配，就好比番茄醬與薯條，我們再也想不出比她更合適的人選來和我們一起慶祝即將到來的節慶假期。就如同麥當勞通過人們最喜愛的餐點將他們結合在一起，Mariah用她的音樂在每年這個特別的時刻將我們連結在一起。能夠與她攜手為粉絲帶來更多的節慶喜氣，令我們激動不已”。

Mariah菜單餐點項目將以Mariah對佳節的熱愛和她新穎時髦的風格為靈感，以趣味喜慶的包裝呈現。麥當勞和Mariah一起創造出無論Mariah粉絲還是麥當勞粉絲都人見人愛的設計。您一見到包裝馬上就會認出來，就如同您只要聽到第一個音符就能認出她名滿天下的聖誕歌曲一樣。

請經常查看麥當勞應用程式，因為麥當勞和Mariah Carey還有更多驚喜等著您！希望享用每日優惠的顧客只需下載麥當勞應用程式，點選優惠項目，添加在您的訂單中即可。

*只在各地參與活動的麥當勞餐廳提供。每天只限1次，最低消費1美元(稅金除外)，有效日期從12月13日至24日。請查看應用程式瞭解詳情。

天王巨星Mariah Carey陪您過聖誕節，連續12天推出麥當勞優惠菜單。
天王巨星Mariah Carey陪您過聖誕節，連續12天推出麥當勞優惠菜單。

麥當勞 美國

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