全美病患就診原因第2名是「它」！ 這些症狀你符合嗎？

本期講座由紐約長老會皇后醫院康復科主治醫師胡載城主講。

腰椎疾病引發的腰背疼痛已成為全美病患需要尋求家庭醫生就診的第二大病因。在前三個月，大約25%的美國 成年人曾報告腰痛。腰背疼痛成為導致民眾無法正常工作的常見原因之一，同時也是引起45歲以下患者致殘常見的因素。

為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)於2021年合作推出第六期線上健康講座影片《腰椎疾病的原因與治療》，由紐約長老會皇后醫院康復科主治醫師、物理醫學康復部主任、威爾康乃爾醫學院臨床康復醫學講師胡載城醫師(Jason Hu, M.D.)擔任主講人，帶領讀者認識骨頭的結構、回顧腰痛的不同原因、介紹各種治療方法。

每年有數以百萬計的美國人受到腰痛的折磨，但腰痛的原因有很多，因此腰痛的治療並非“一刀切”。本講座的目的是通過認識骨頭的結構、回顧腰痛的不同原因，來瞭解何時以及如何尋求脊柱專家幫助。

引起腰椎疾病的原因諸多，例如退化性的變化、肌肉拉傷、坐骨神經痛、行動姿勢不良引起的脊柱側凸或後凸等，都會引起腰背疼痛。若出現腰背疼痛的症狀，應通過家庭醫生盡快轉介給專科醫生。通過精密儀器檢查以及專科醫生的診斷，查明病患的詳細病因，使用多種治療方法，如口服藥物、藥物注射、物理治療、針灸、指壓、病手術支架等，進行下一步治療。未病先防，既病防變。病向淺中醫，勿將急性的腰背疼痛拖延超過六個月，進而變成慢性疾病。這會導致在治療腰椎疾病時需要花費超高的金額，而且還將為後期治療增加很大的難度。

欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq6，或掃描二維碼。觀賞完畢可參加今年最後一波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後將有機會抽取價值$25的亞馬遜電子禮卡。名額有限，有興趣的讀者請務必把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址：event.worldjournal.com。