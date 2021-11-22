我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

全美病患就診原因第2名是「它」！ 這些症狀你符合嗎？

紐約訊
本期講座由紐約長老會皇后醫院康復科主治醫師胡載城主講。
本期講座由紐約長老會皇后醫院康復科主治醫師胡載城主講。

腰椎疾病引發的腰背疼痛已成為全美病患需要尋求家庭醫生就診的第二大病因。在前三個月，大約25%的美國成年人曾報告腰痛。腰背疼痛成為導致民眾無法正常工作的常見原因之一，同時也是引起45歲以下患者致殘常見的因素。

為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報紐約長老會皇后醫院(NYPQ)於2021年合作推出第六期線上健康講座影片《腰椎疾病的原因與治療》，由紐約長老會皇后醫院康復科主治醫師、物理醫學康復部主任、威爾康乃爾醫學院臨床康復醫學講師胡載城醫師(Jason Hu, M.D.)擔任主講人，帶領讀者認識骨頭的結構、回顧腰痛的不同原因、介紹各種治療方法。

每年有數以百萬計的美國人受到腰痛的折磨，但腰痛的原因有很多，因此腰痛的治療並非“一刀切”。本講座的目的是通過認識骨頭的結構、回顧腰痛的不同原因，來瞭解何時以及如何尋求脊柱專家幫助。

引起腰椎疾病的原因諸多，例如退化性的變化、肌肉拉傷、坐骨神經痛、行動姿勢不良引起的脊柱側凸或後凸等，都會引起腰背疼痛。若出現腰背疼痛的症狀，應通過家庭醫生盡快轉介給專科醫生。通過精密儀器檢查以及專科醫生的診斷，查明病患的詳細病因，使用多種治療方法，如口服藥物、藥物注射、物理治療、針灸、指壓、病手術支架等，進行下一步治療。未病先防，既病防變。病向淺中醫，勿將急性的腰背疼痛拖延超過六個月，進而變成慢性疾病。這會導致在治療腰椎疾病時需要花費超高的金額，而且還將為後期治療增加很大的難度。

欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq6，或掃描二維碼。觀賞完畢可參加今年最後一波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後將有機會抽取價值$25的亞馬遜電子禮卡。名額有限，有興趣的讀者請務必把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址：event.worldjournal.com。

每年有數以百萬計的美國人受到腰痛的折磨。
每年有數以百萬計的美國人受到腰痛的折磨。
掃描二維碼觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼觀賞完整健康講座影片。

紐約長老會皇后醫院 美國 世界日報

上一則

近期活動

下一則

天王巨星Mariah Carey 陪您過聖誕節 連續12天推出麥當勞優惠菜單

延伸閱讀

分分鐘做好菜決賽開跑！千元大獎人氣王由您決定

分分鐘做好菜決賽開跑！千元大獎人氣王由您決定
紐約州健保市場將開放 增加更多金融援助

紐約州健保市場將開放 增加更多金融援助
腰椎為何痛？世報與皇后醫院講座為你解惑

腰椎為何痛？世報與皇后醫院講座為你解惑
健安保險 根據各人需求推薦適合健保計劃

健安保險 根據各人需求推薦適合健保計劃
馬豔青內科家庭醫生 提醒大眾接種流感疫苗

馬豔青內科家庭醫生 提醒大眾接種流感疫苗

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好