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世界客屬總會美東分會客宴華埠 接待各地友好會員

紐約訊
世界客屬總會美東分會客宴華埠，接待各地友好會員。
世界客屬總會美東分會客宴華埠，接待各地友好會員。

為籌備明年6月24日至26日在加拿大萬錦市（MARKHAM）舉行的第三十一屆世界客屬懇親大會，世界客屬總會美東分會主席蘇煥光，於11月13日在紐約華埠宴請：主辦這屆世界客屬懇親大會的主席/加拿大客家聯誼會主席/萬錦市市政府區域議員李國賢、加拿大士嘉堡北區聯邦國會議員陳聖源、懇親大會專案經理譚貴瓊一行。

紐約各客屬僑團負責人，崇正會主席朱天長/劉滿/元老呂堅強、大鵬同鄉會主席鄒煜彬、大鵬育英總社總顧問袁錫洪、主席李群/張世武、惠州工商會主席藍觀煌、東安公所主席文宗鵬、費城客屬僑團負責人/美東深圳總商會暨聯誼會會長梁鴻生、美國永定同鄉會副會長蘇志平、美國龍岩同鄉會副會長陳攀等，應邀出席了宴會。

蘇煥光主席首先致歡迎辭，「有朋自遠方來不亦樂乎，作為世界客屬總會美東分會負責人，一定發動美東地區的客家人全力支援客屬懇親大會」。李國賢主席用純熟的客家話致辭，從小就學到一句客家話「唔講客家話冇飯食」。

加拿大萬錦市是一個三十多萬人口的城市，其中百分之四十五是華人，看上去就像一個中國的城市。萬錦市每年舉辦一屆「亞洲美食節」，因為適逢客屬懇親大會，所以也把主題定為「客家之夜」。作為這一屆客屬懇親大會的主辦者，已經預訂1200間酒店房間，希望有一個機會招待來自全世界的客家人，並且已經邀請加拿大總理、省長出席客家人的這次盛會，同時也邀請了萬錦市的友好城市江西省贛州市、廣東省梅州市政府官員出席這屆懇親大會。

崇正會元老呂堅強表示，如果明年6月的時候疫情得到控制，條件允許的情況下，一定會發動紐約的客家人積極參加這個全世界的客家人懇親大會。宴會後，大家相約明年6月在加拿大萬錦市見。

欲瞭解大會活動詳情及報名方法，可以查詢第三十一屆世界客屬懇親大會網站：https://worldhakka2021.com。

加拿大 紐約 美國

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