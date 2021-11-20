我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

萬福山陵園 每周7天免費看地 龍真朝秀 財丁兩旺 風水福地

紐約訊

華人的傳統是「入土為安」，即使無法落葉歸根，也可在異鄉有一處長眠福地以保佑子孫。有人認為自己身體好，不會這麼快離開，但卻突發狀況，給家人帶來沉重的經濟和心理負擔。如果長輩事先購置心儀福地，不僅可以依照自己的心意及預算安排後事，又可以避免子女及晚輩的擔憂。萬福山陵園每周七天免費看地，歡迎預約參觀。

萬福山陵園位於紐約上州，環境清雅安寧、林貌優美、背靠山陵、面向小溪流水、視野開闊、綠地繁茂。這裡地理位置、自然環境均佳，經營信譽優良。該陵園聘請專業墓園風水大師勘與設計，選擇適合華人鄉親的地緣，規劃出一處全新開發的中式壽地「萬福山陵園」。陵園龍真朝秀、財丁兩旺、房位齊全，是一處極佳風水福地。陵園屬永久墓地，永久免費管理。

全陵園有專人管理維護，保持良好環境，既可讓先人安息，又是福蔭後代之靈地。除了一般素地、家屬墓園，新近還開闢了最新現代化花園式墓區(草坪墓地)，區內園林流瀑、全區綠草如茵、格局工整、景觀開闊明朗、安和祥寧，有別於傳統的立碑園區，讓不同世代的華人有不同的選擇。

陵園提供每周七天免費看地，欲瞭解園內墓地詳情或前往參觀，可與該園華人專業團隊預約，請電洽國、粵、福州話專線：347-463-5496(余先生)、267-528-5998(張先生)；地址：華埠98 Mott Street, 房間318, NY, NY 10013。

華人 紐約上州 華埠

上一則

水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果

下一則

世界客屬總會美東分會客宴華埠 接待各地友好會員

延伸閱讀

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛
易經風水黃妤大師易學簡單風水速成班

易經風水黃妤大師易學簡單風水速成班
法拉盛老城墓園紀念廣場落成 州參議員劉醇逸獲讚

法拉盛老城墓園紀念廣場落成 州參議員劉醇逸獲讚
理財Q&A／預先買墓地 怎樣才妥當？

理財Q&A／預先買墓地 怎樣才妥當？
恆福陵園中華文化風水寶地

恆福陵園中華文化風水寶地

熱門新聞

在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪