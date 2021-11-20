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嘉和牙科中心 專精隱形矯正和人工植牙 免費提供3D X光檢查

紐約訊
陳賜董牙醫博士醫術精湛，提供量身定制的植牙和隱形矯正方案。
陳賜董牙醫博士醫術精湛，提供量身定制的植牙和隱形矯正方案。

由經歷豐富的陳賜董牙醫博士（Harold Chen, DDS）主持的艾姆赫斯特嘉和牙科中心服務於艾姆赫斯特社區多年，其隱形矯正和植牙技術高超、成功率高，廣受病患信賴。嘉和牙科中心為提供更廣大服務給各界，免費提供3D X光檢查，並提供所有牙患相關內容諮詢，七天營業，歡迎洽詢。

陳醫師表示，簡單來說，人工植牙就如同蓋房子，透過齒科手術在顎骨打上地基，再於地基上裝假牙，讓骨頭與植體假牙緊密結合，也因此人工植牙無論在外觀或是功能上都能發揮與真牙齒相同的功能。然而，很多病患一聽到「手術」就擔心，以為缺一顆牙也沒關係，又或是可戴活動式假牙。其實病患需要明白，口腔如果長期缺牙，會導致缺牙區前後的牙齒傾斜，甚至出現齒槽骨萎縮等問題，而假牙也有咬合脫落等其他諸多不便。人工植牙是目前最常用的口腔重建治療方式，新式植牙是一種高度專業的技術，除了術前的評估（包括照X光後，從影像中瞭解血管、神經以及上齶竇的位置，並掌握精確角度），還必須具有豐富且手術手感佳的經驗，才能確保手術萬無一失。陳醫生經驗豐富、技術高超，故成功率可達百分百。

陳醫生表示，如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合（地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型），都可通過最新的隱形技術矯正。一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，佩戴時透明美觀不易被人察覺發現，具有清洗容易、不易產生異味等優點，讓牙齒看上去更自然，笑容更自信。只要遵照醫生指示，適時更換新的隱形牙套、定期複診，就可以在不知不覺中矯正齒列，達到預期的美觀理想效果。

嘉和牙科中心專精全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、隱形矯正、急性牙痛、蛀牙補牙、根管治療、拔智能牙、牙周病症、牙齒美容及兒童牙科等。為了更好地服務各界，該中心根據每個病人的需求提供：量身定制的植牙方案、當天製作臨時假牙等特別服務。嘉和牙科中心接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，同時也提供天天門診服務，敬請預約。

地址：艾姆赫斯特8616 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373，電話：718-651-6581，天天營業。

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