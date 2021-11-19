我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

馬豔青內科家庭醫生 提醒大眾接種流感疫苗

紐約訊
馬艷青女西醫內科診所，提供華裔全方位的內科與家庭科醫師服務。
馬艷青女西醫內科診所，提供華裔全方位的內科與家庭科醫師服務。

專精內科全科的馬艷青女西醫設診於法拉盛市中心，提供華裔全方位的內科與家庭科醫師服務。據CDC估計，每年有5%至20%的美國人會患上流感，而時值疫情期間，身體免疫和抵抗力更是重要。季節性流感疫苗接種的主要目的是避免發生嚴重的流感及其併發症，是目前世界公認的預防流感最為有效的措施。

馬醫生表示，流感是流行性感冒的簡稱，由流感病毒導致的一種呼吸道傳播性疾病，症狀包括發熱、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛、疲倦等，嚴重者可以出現肺炎甚至死亡，亦可能加重原有慢性病的相應器官功能衰竭。接受注射流感疫苗對易得流感併發症的高危人群來說極其重要(包括5歲以下，特別是2歲以下兒童；65歲以上老年人；孕婦：整個懷孕期間均可接種，可避免流感導致的流產，且接種疫苗後產生的抗體可以通過胎盤傳給胎兒，胎兒出生後6個月對流感仍有保護力；患有慢性心肺疾病、神經系統疾病、血液病、代謝或肝腎臟疾病；免疫缺陷者，如哮喘、肺氣腫、腦卒中、先天性心臟病、心力衰竭、冠心病、糖尿病、肥胖者等)。此外，有些特定人群或目前身體不適者是不應該接種流感疫苗的，應與自己的醫生聯繫決定是否適合接種流感疫苗。

馬豔青醫生現任紐約西奈山醫學院附屬醫院內科主治醫師、紐約皇后醫院及法拉盛醫院主治醫師，具有20餘年行醫經歷，其中包括北京協和醫院、香港中文大學醫學院、西奈山醫學院等中美著名醫學機構，臨床經驗豐富，對待患者耐心細緻。若需進一步諮詢流感或內科等相關問題，請洽馬醫生診所。地址：法拉盛緬街41-60號2樓217室(郵局對面，置地大廈二樓217室)；開診時間為每日上午9時至下午6時30分，週五休診；電話：718-886-7998。

流感疫苗 法拉盛 紐約

上一則

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

下一則

下東城發送清真火雞 陳倩雯確保食物符合各族群需求

延伸閱讀

法拉盛兒醫砍員工 遭重罪起訴…診所仍在營業

法拉盛兒醫砍員工 遭重罪起訴…診所仍在營業
有3個驚喜 法拉盛聖誕樹點燈儀式23日登場

有3個驚喜 法拉盛聖誕樹點燈儀式23日登場
法拉盛北極星康斗熱銷中炙手可熱 投資自住的絕佳選擇

法拉盛北極星康斗熱銷中炙手可熱 投資自住的絕佳選擇
紐約市塞車回到疫情前 但法拉盛專用道使公車加速

紐約市塞車回到疫情前 但法拉盛專用道使公車加速
時隔35年 紐約法拉盛迎首家電影院 設4D影廳

時隔35年 紐約法拉盛迎首家電影院 設4D影廳

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
紐約一名華裔酒店女員工夜班輪崗，遭白人男子毆打、險被性侵。(黃華清提供)

紐約市華女酒店上夜班 險遭白男性侵

2021-11-16 02:30

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美