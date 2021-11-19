馬豔青內科家庭醫生 提醒大眾接種流感疫苗

馬艷青女西醫內科診所，提供華裔全方位的內科與家庭科醫師服務。

專精內科全科的馬艷青女西醫設診於法拉盛 市中心，提供華裔全方位的內科與家庭科醫師服務。據CDC估計，每年有5%至20%的美國人會患上流感，而時值疫情期間，身體免疫和抵抗力更是重要。季節性流感疫苗 接種的主要目的是避免發生嚴重的流感及其併發症，是目前世界公認的預防流感最為有效的措施。

馬醫生表示，流感是流行性感冒的簡稱，由流感病毒導致的一種呼吸道傳播性疾病，症狀包括發熱、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛、疲倦等，嚴重者可以出現肺炎甚至死亡，亦可能加重原有慢性病的相應器官功能衰竭。接受注射流感疫苗對易得流感併發症的高危人群來說極其重要(包括5歲以下，特別是2歲以下兒童；65歲以上老年人；孕婦：整個懷孕期間均可接種，可避免流感導致的流產，且接種疫苗後產生的抗體可以通過胎盤傳給胎兒，胎兒出生後6個月對流感仍有保護力；患有慢性心肺疾病、神經系統疾病、血液病、代謝或肝腎臟疾病；免疫缺陷者，如哮喘、肺氣腫、腦卒中、先天性心臟病、心力衰竭、冠心病、糖尿病、肥胖者等)。此外，有些特定人群或目前身體不適者是不應該接種流感疫苗的，應與自己的醫生聯繫決定是否適合接種流感疫苗。

馬豔青醫生現任紐約 西奈山醫學院附屬醫院內科主治醫師、紐約皇后醫院及法拉盛醫院主治醫師，具有20餘年行醫經歷，其中包括北京協和醫院、香港中文大學醫學院、西奈山醫學院等中美著名醫學機構，臨床經驗豐富，對待患者耐心細緻。若需進一步諮詢流感或內科等相關問題，請洽馬醫生診所。地址：法拉盛緬街41-60號2樓217室(郵局對面，置地大廈二樓217室)；開診時間為每日上午9時至下午6時30分，週五休診；電話：718-886-7998。