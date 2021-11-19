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11/28「遠近之間」獨特中國風音樂會感恩節鉅獻

紐約訊
琵琶大師吳蠻與林肯中心室內樂協會共同演奏的中國音樂會，將於11/28林肯中心登場。(中國對外文化集團有限公司/提供)
琵琶大師吳蠻與林肯中心室內樂協會共同演奏的中國音樂會，將於11/28林肯中心登場。(中國對外文化集團有限公司/提供)

中國對外文化集團有限公司打造的「中華風韻」品牌，11月重返紐約林肯中心。繼13日「東西之間」交響音樂會精彩演出後，第二場音樂會「遠近之間」將攜手琵琶大師吳蠻和林肯中心室內樂協會(CMS)等多位國際頂尖藝術家，集中展現六位當代中國作曲家的室內樂作品。音樂會將於11月28日周日下午5:00在林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)舉行，是今年感恩節間給中美觀眾帶來的一場獨特的中國風音樂會。

「中華風韻」攜手林肯中心室內樂協會(CMS)，特邀來自中美兩國的優秀藝術家組成強大陣容，將在CMS駐演場地愛麗絲·杜莉音樂廳表演。該場地是專為室內樂而設計的頂尖音樂場館，活動當天將帶領觀眾共度一個充滿獨特音樂體驗的夜晚。「遠近之間」由CMS聯合藝術總監吳菡親自操刀編排，通過室內樂藝術形式呈現當代中國音樂之聲。

另外，琵琶大師吳蠻是跨文化交流的標誌性人物，曾五次獲得格萊美唱片「最佳演奏」和「最佳世界音樂專輯」獎提名，通過多年努力讓中國傳統樂器琵琶成功走向國際。2013年她被《美國音樂年鑒》評為「年度演奏家」，成為該獎項設立以來第一位獲此榮譽的傳統器樂演奏家。

鋼琴家吉爾·馮薩特(Gilles Vonsattel)是瑙姆堡和日內瓦國際鋼琴比賽雙料冠軍，曾與多個知名樂團合作演出，並曾首演大量當代音樂作品。小提琴家陳思蕾(Stella Chen)因奪得2019年伊莉莎白女王國際小提琴比賽冠軍而獲全球關注。克裡斯汀·李(Kristin Lee)是紐約大都會樂團的首席小提琴，曾與美國、俄羅斯、韓國等交響樂團合作演出。中提琴家保羅·紐鮑爾(Paul Neubauer)被《紐約時報》評價為「大師級別的音樂家」，兩度獲得格萊美獎提名，21歲時被任命為紐約愛樂樂團首席中提琴，迄今已與100多個樂團合作演出。

大提琴家何思昊2020年作為「鮑爾斯項目」成員加入CMS，曾奪得加斯帕爾·卡薩多國際大提琴比賽第一名。長笛演奏家塔拉·海倫·奧康納(Tara Helen O'Connor)曾兩度獲格萊美獎提名，已首演過數百部新作品。大衛·席夫林(David Shifrin)是國際泰鬥級的單簧管演奏家，曾擔任林肯中心室內樂協會藝術總監，是美國國家藝術基金會獨奏演奏家獎的獲得者。八位傑出藝術家兼具卓越的個人能力和彼此間豐富的合作經歷，默契十足，將為觀眾帶來頂級水準的室內樂盛宴。

11月13日的「東西之間」交響音樂會在疫情後首次線下亮相北美，吸引近2000名觀眾到場觀看。11月28日(周日)下午5點，「遠近之間」音樂會將繼續延展音樂版圖，探索當代中國室內樂。音樂會體現東西方文化的比較和融合，為海外華人帶去溫暖鄉音的同時，也向更廣大的美國觀眾展示全球化的當代中華藝術之美。演出票價25元起，詳情見官網：ANovemberofMusic.com。

中國 紐約時報 美國

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