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上東城商住二用The Connoisseur Building

紐約訊
鑑賞家大樓室內。
鑑賞家大樓室內。

紐約上東城對許多人來説﹐是全美最想攀附的一塊黃金地段，是以美國紐約曼哈坦約59街以上、中央公園以東的地區，西至哈德遜河，而從河邊直線徒步至中央公園，約略20分鐘內。區內有最好的小學到高中、各大小商店、餐飲服務、豪宅、博物館，以及公園和私人俱樂部，並有美國最高密度的新舊權貴居民，同時也是最大財富集中地。而位於上東區中心麥迪遜和公園大道之間的東 73 街 36 號，一幢五層樓的多功能電梯大樓，現正在市場上推出。位於在一條綠樹成蔭的迷人街道上，距離中央公園和曼哈頓最高檔的精品店僅幾步之遙的36 E73 St，The Connoisseur Building鑑賞家大樓，對自住用戶、投資者或零售商來說，都是一個絕佳獨特的擁有機會。

這幢鑑賞家大樓，目前為兩層樓的零售店，可使用帶鑰匙的安全電梯進入上面有三層住宅使用空間。未來的業主可以居住在上面，出租零售兩層樓部分，一方享受麥迪遜大道的高價租金，自住也享有美國最高大尚的生活便利。零售部分的租金相對減少了持有這一房產的成本而若整棟建築出租，則會有更高的投資報酬效益。該物業目前是曼哈頓歷史最悠久的古董店之一的所在地，近期內將空置交付，讓這座建築真正屬於新業主，業主可自行決定如何使用。保養良好的大樓，新業主可選擇立即入住或是增值升級，包括建造額外的樓層或屋頂平台。

住宅公寓寬敞，天花板高，設有私人鑰匙電梯。每層樓的前窗和後窗都有充足的自然光線。每層樓都俯瞰迷人的花園。建築機械已得到妥善維護。雖然麥迪遜商業區要求底層有一個高端商店，但上面的樓層可以靈活配置（住宅或商業），這取決於未來業主的最佳使用的決定。上東城從街景已可反映出其所有的富裕，公園大道的四季都被以春鬱金香，夏秋海棠，以及耀眼燈光裝飾的節慶火樹銀花等美麗打扮著，保存這樣的生活環境對很多當地的居民來説是非常重要的，因此許多地段都被指定為古蹟保護區，使得上東城在新的開發建設過程中受到完善的保護。然而，36 E73 St ，The Connoisseur Building鑑賞家大樓，雖位於上東區歷史街區內，但LPC 指定報告將該財產描述為“非貢獻”，也就是說這幢建築通常可以被全新的結構取代，而無需地標保護委員會的反對。如此業主買家將有最自由的選擇為這物業做全新的規劃。詳情請英語電 Mr. Richard Pino(917)209-7862或郵件[email protected] 預約現場看樓，獨家代理：New York Residence Inc。

上東城難得商住二用的鑑賞家大樓。
上東城難得商住二用的鑑賞家大樓。

美國 中央公園 紐約

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