曼哈頓的金鑽地產9 Minetta Street西村/格林威治村最後一棟全新私家別墅

9 Minetta有千金難買的私家車庫。

紐約曼哈頓 集文藝、時尚和新潮生活的西村（West Village）在2021年第二季度紐約市房地産市場交易創下了五個行政區一些最昂貴的售房記錄，名列10大最昂貴的社區之一。而在今年五月剛基本竣工，近紐約大學 的9 Minetta Street ，是曼哈頓林威治村最後一棟全新townhouse。甫自開工期間至今，該樓都擁有房產市場的高度關注。

隨著曼哈頓的開發，很多新建築都朝玻璃現代建築風的高聳大樓而規劃，但對於喜歡在城市中擁有自已獨立一片天的品味人仕，更看重的的是能在鬧中取靜，獨居而不離群的現代化生活，如此，有著毗鄰在側如谷歌，亞馬遜，臉書和蘋果等大公司等的大企業和步行之遙的紐約大學和公立私立名校學校，處曼哈頓主要的學區和商區的9 Minetta Street正是最符合的標地。而紐約最古老的百老匯劇院Cherry Lane Theatre和林立著各式從休閒到尊貴的精緻餐飲(包括知名的Minetta酒館等和如在今年底開業嶄新的地中海風格的希臘餐館)及令人興奮的夜生活， 豐富了素有小波西米之稱的西村的多元生活風，加上其便利的地理位置和通勤選擇，生活機能十足，在高調的曼哈頓，提供了相當高的居住吸引力。而最值得一提的是在千金難買一車庫的曼哈頓，9 Minetta Street自帶私家車庫，非常罕見。該別墅獨家代理紐約居地產公司的頂級資深華裔 經紀Gabby Chen 女士表示：”以同樣的價格也許可以買到很多大樓的豪華頂層公寓，但這幢洋房別墅不但有和頂層公寓同樣的空中花園，更勝的是有絕對的私密性，並還附帶有私家車庫”。

幾個世紀以來一直保有18-19世紀街道和建築風格的西村，有著綠樹成蔭的蜿蜒的街道，處處引人探索其古典魅力，是許多名導電影外景和時尚攝影取景的最愛，而其中寧靜典雅的Minetta公園，更讓這商住二宜的地區有著獨特不可取代的風景。由於此街區是被定為”歷史保護區”，通常沒有新的建築能在這個區批准建造。然而，9 Minetta Street這棟難得被批准的全新5層樓高的獨幢洋房別墅，其奪目又優雅的外觀設計，讓這幢新建築能完全與舊鄰居相融，讓這歷史古區更顯低調奢華的面貌。大樓外觀採用的是淺黃色的全石，車庫，電梯，美食廚房，頂層空中花園及瞭望天際線的露天JACUZZI等，一切就如該大樓的建築師Christoph Haerter驕傲的表示:“這個建築是無法被重複，獨一無二的”。

9 Minetta Street一樓除了隔離的車庫外，是有雙層挑高有壁爐的18 尺層高的家庭活動室和有水簾，石椅，文竹禪意風的後花園；而該樓是有自家電梯和扶手梯，5間臥室分別在2至4樓、配有私密接待室及客用衛生間、大更衣區及3全衛，3客衛，休憩書房、開放大廚房和餐廳一體、洗衣房及不同活動空間區域一應俱全。別墅頂樓的空中花園，除了設有室外按摩浴缸(露天JACUZZI)外，有超大露臺和小廚房，可與親朋好友在此享受曼哈頓帝國大廈(北)和自由塔(南)的獨特景觀的同時把酒盡歡，分別在2樓餐廳和三樓起居室共有三處壁爐設計，一處在家庭活動室為加長型瓦斯壁爐，另兩處則為原始實木焚燒壁爐等等。所以，頂級資深華裔經紀Gabby Chen 女士一再表示，代理曼哈頓頂級房產多年之中，9 Minetta Street絕對是不可錯過的極品房地產，無論是投資或自住，肯定都會有相對豐厚的收獲。

整幢別墅約7200 sqft平方尺，並聘請世界著名的Sean Kelly藝廊為該別墅度量身定製了一系列頂級具收集和增值性的現代藝術作品。室內裝潢用料高級，交付清單包括了: 科羅拉多州鑽石Spa 特製不銹鋼按摩浴缸；最新烤功能的灶具；義大利露臺瓷磚，防水防滑，易清潔；全部地板（除衛生間外）均為耐腐耐蟲蛀的巴西核桃木地板自動窗簾；帶清洗功能Duravit 廁桶；每間臥室天花板均有內嵌揚聲器和內嵌於牆上的平板電視；實木焚燒壁爐；Dekton廚房檯面、Wetstyle下置式櫥櫃，Dornbracht 水龍頭；所有家用電器均為內嵌在櫥櫃內：包括Gaggenau煤氣爐頭、Miele雙洗碗機、 Thermadoor 冰箱、可存146 瓶酒/分溫層的Sub-Zero；上下停靠7 層，從地下室到屋頂露臺的商用電梯(4’-4 x 5’-8)；Creston高智慧控制系統(包括安全控制，聲控，對講，調節溫度，升降窗簾等)，所有調控均可通過手機或iPad完成。

近年來越來越多的人喜歡住在城市內但又希望有超強的私密性，這也造成了在曼哈頓這個極具歷史和規則的城市裡，單家庭住宅/獨幢洋房別墅需求急劇上升至 2020年新冠疫情期間一度賣空。 9 Minetta Street ，2022年春季交業，售價: $24,800,000, 詳情請電陳蓓女士（Ms. Gabby Chen) 917 828 0388 或郵件[email protected]預約現場看樓，微信名- gabbychennyc 。