世界第一套《傳世財富·國寶熊貓》金銀幣大全套驚現紐約

央行許可40枚國寶熊貓金銀幣大全套，枚枚都是真金純銀，官方發行就是唯一的正品和價值保障。

中國 人民銀行行政許可，打破央行 熊貓金幣每年僅發行單枚、單套的慣例，由瀋陽造幣有限公司出品鑄造，國寶熊貓金銀幣發行40年特別紀念，一次性集齊40枚熊貓金銀幣大全套震撼發行。四大錢幣設計大師連袂創作，作為國禮饋贈各國大使館，收藏到就是坐擁40座巨大的財富金礦。

世界第一套40枚《傳世財富·國寶熊貓》金銀幣大全套，史無前例邀請谷英斌、李小川、童方、餘敏四大錢幣設計大師連袂設計。共40枚金銀幣，造型採用“天圓地方”創新理念，外層為純銀郵票型方章為底，將圓形熊貓紀念章鐫刻于銀色方章之上，熊貓幣圖樣在銀色的襯托下栩栩如生。彙集40枚1982-2021年發行的熊貓幣精選圖案為主圖，兩面分別採用國際頂尖造幣工藝，雕刻竹葉紋、纏枝蓮紋、傳世財富、Ag999等字樣，與國寶熊貓圖相互輝映，寓意藏家天人合一、家庭和諧、財源滾滾。40年輝煌成就，史無前例的40枚全套珍藏，一枚不漏，《傳世財富·國寶熊貓》金銀幣大全套不愧為收藏熊貓金銀紀念最多、最全、最具價值的40座巨大財富金礦。2022年，央行許可40枚國寶熊貓金銀幣大全套，枚枚都是真金純銀，官方發行就是唯一的正品和價值保障，買到就是賺到，未來的價值不可估量。

熊貓是中國國寶、國家外交名片。1982年，國寶熊貓第一次登上國家貨幣，熊貓金幣正式誕生。熊貓金幣、美國鷹洋金幣、加拿大楓葉金幣、南非福格林金幣、澳大利亞袋鼠金幣是世界五大投資金幣。早期的熊貓金幣主要用於出口換匯，加上多年來收藏意識薄弱、保存不當，造成熊貓幣全球存世稀缺。一枚幣動輒拍賣百萬、千萬天價，一幣難求，要珍藏全套熊貓幣幾乎不可能，因此熊貓幣大全套也成為世界收藏家眼中的“無價之寶”，抗風險、升值快是人們對熊貓金幣的共識。第一套《傳世財富·國寶熊貓》受到華人華僑的熱烈追捧，部分地區的配額在銷售當天就被搶購一空，現在美元現金貶值很快，不如多存點金銀幣，肯定保值、增值。

《傳世財富·國寶熊貓》由中國人民銀行行政許可，瀋陽造幣有限公司出品鑄造，每套均配有國家金銀品質檢測 中心出具的檢測報告，全球絕版限量發行，紐約僅有30套配額。全球統一發行價：$3899美元/套；官方指定發行熱線：1-800-237-9588、1-626-492-4107；官方指定發行地址：13620 38th ave, 3A1-105, Flushing, NY 11354（飛躍皇后3樓百通法商中心內）。