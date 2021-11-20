乾坤宇宙之氣必經之路「門」 影響吉凶禍福

易經風水老師黃妤。

●續上文——門的風水禁忌

（一）：開門見臥房

有些朋友家的大門一開，就看到主臥房甚至床，這種格局會讓人變得比較懶散、好逸惡勞、思多行少。如果你的家裡是這樣子格局的話，不用怕，風水理論不會要求把家裡的牆壁敲破再重新隔間。化解的方法很簡單，只需擺一個櫃子或茶几就可化解。更好的方法是在兩者之間設一個玄関即可避免。

（二）：開門見廚房

古時候廚房是財庫，這個格局就等於開門見庫，家裡的財富被人家看光光嘍。雖然今天的廚房已經不再是財庫，但這個格局一樣會讓家裡的財富被看光光。想想看，人家只要看到你是吃龍蝦還是泡麵，就可以判定你們家有沒有錢。你可能會說，那有什麼關係？我就是喜歡吃泡麵啊，那又怎樣！你可以不管吃泡麵對健康是否有不良影響，但是你不能不管的是，這種格局往往會導致漏財、家人不合、常常吵架。那要怎麼化解呢？如果你家的廚房是有隔間的老式廚房，那就簡單，記得經常把門關上就好；但如果是開放式廚房的話，也不用擔心，你可以用一個簡單的裝飾牆或者屏風去擋一下。

（三）：大門對廁所

這是經常能看到的格局，一般風水學上都認為這是個導致破財的格局。因為人們聞到臭味都不舒服，更別說財神了，一定掉頭就走。化解的方法很簡單，你可以把廁所門關上，蓋上馬桶蓋。如果這2件事情對你來說都很困難的話，你也可以在廁所門口掛一幅珠簾，阻隔大門和廁所的冲煞。

（四）：開門見樓梯

這種也是會造成嚴重漏財的格局。通常我們看到的，都是從二樓下來，直接到大門口的樓梯。記得剛剛提到的氣流，氣流在這種格局下就像坐溜滑梯一樣，直衝門口。樓梯越長，氣流流失的速度越快。

另外一種，是從門口下到半土庫或地下室的，這種的話，家人的財運也會變得很差，常會出現入不敷出的情況，而且要小心不要借錢給朋友，因為通常都是有借不還。

要化解的話：可以設玄關，或是擺植物或紅地毯。

（五）有些房子的大門上有橫樑

注意橫梁不可以壓在大門的正上方，不管是房門還是廁所門都一樣。會讓家裡人事事被別人壓抑，有苦說不出，常常吃悶虧。要化解的話，可以在大門上方吊兩串五帝錢。很多人不熟悉五帝錢，不知道它的由來，也不知道它的用途。

五帝錢的【五帝】，指的是清朝最鼎盛的五個皇朝的君王，包括順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶。簡單來說，使用五帝錢的目的，是想借助君王之氣把大門撐住。

那五帝錢那麼厲害，在哪裡可以買到呢？現在其實在網上都可以買到啦，但是記得要去廟裡開個光喔。

（六）住在公寓大樓的朋友

如果你們的大門正對著電梯，那在風水學上稱為對著虎口，意思就是每天在虎口進進出出。這種情況下應該怎麼處理？是不是又要另外開一個門？還是又要請教風水大師？

其實可以用一點小技巧來化解，就是加高門檻！加高的呎吋會取一吋二分，也就是差不多3.2公分。為什麼不是8吋8分？明明中國 人最喜歡8。其實這是根據民俗的十二個月來的，寓意月月平安！

現在大部分的門檻都是3公分左右，那如果不夠3公分，是否可以墊一個地毯或是墊點報紙？答案當然是不可以。假如不選擇加高門檻的話，也可以在門上掛一個中國結或是桃木八卦 。有些人會在大門外擺一對銅獅子，這個也可以，但是在這裡比較建議掛中國結，簡簡單單、比較好打理。

（七）小型套間

現代很多人都是住在studio的，也就是開放式的套房單位。在studio裡面，通常除了廁所之外，都是開放的。如果廁所也是開放式的就很有問題了。

在這種開放式的套房單位，一般會建議用矮櫃或是用植物來隔開敏感地帶。

在文章結束前想提醒大家，大門是人們每天進出的地方，希望大家一定要好好愛護家裡的大門，如有損壞的話也要馬上去修，必要時甚至可以換個新的。【大門】只佔了家室內空間的不到百分之一，所以大多數的人很常會忽略它的重要性，也忽略了它所需的打理以及保養。

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