白雲山維一養絡通植物精油 登陸紐約

白云山维一植物精油，讓健康更簡單，用大自然的能量感知健康活力新體驗。

廣州拜迪生物海基維一養絡通精油防偽正品30ML，噴一下5秒見效。體驗健康管理中心分佈紐約 華埠、布碌崙、法拉盛、新澤西州及上州手指湖等區域。產品由五十種純草本植物提煉而成的維一精油：理氣通絡、舒骨祛濕、清毒潤肌，解決頸肩腰腿疼痛、風濕關節痛、肌肉 拉傷、軟組織疼痛等效果顯著，是家庭必備品。酸、脹、痛、麻、僵，快噴養絡通，早噴早舒坦。

維一養絡通精油被喻為世界上最好的痛症神醫。其實白雲山精油只不過是為搬運工人疏通身體經絡、把體內濕毒搬走的良藥，工人們在頻繁運輸之餘，用精油幫助經絡和氣血打通，提升陽氣、增強身體自愈能力，日常養生從精油打通經絡開始。關於精油噴上去為什麼會發燙，這是因為所有祛濕、驅寒、活血化瘀的中葯材都是熱性葯，葯性屬熱，通過超微原液分子的技術快速滲透到患處，打通血液微循環、加速血液流動、啟動患處細胞再生、釋放熱性葯物精華，因此會感覺到發熱。

健康小提示：血遇熱則行，經遇熱則通，寒遇熱則溫，濕遇熱則散，風遇熱則出，火遇熱則解，痰遇熱則化，虛遇熱則壯，癌遇熱則亡。這就是中醫去病的道理。

●白雲山精油優勢

比汗蒸更有滲透力，比火療更安全，比艾灸、拔罐更全面，比浴療、中葯泡浴更快；輕輕松松解決您的風寒濕體質，幫您排寒、排濕、排毒、活化細胞、促進血液循環、提高自愈力。

●廣葯白雲山維一植物精油是納米科技透皮技術產品，擁有八大特性：

一. 啟動性(修復受損細胞再生)；

二. 穿透性(穿透至皮下3-5公分)；

三. 靶向性(直達疼痛部位)；

四. 自檢性(識別好壞組織細胞)；

五. 壟斷性(高科技獨一無二)；

六. 方便性(無色、無味、無殘留)；

七. 快速性(秒融、黏膜吸收)；

八. 安全性(提純、外用)。

●七大適用範圍

1. 頸部：頸椎病、頸椎增生、頸椎突出；

2. 肩部：肩周炎、肩關節炎、肩部肌肉勞損；

3. 手臂：腱鞘炎、網球肘、風濕關節炎；

4. 腰部：腰肌勞損、腰椎間盤突出、腰椎骨刺、月子病腰疼、強直性脊柱炎；

5. 膝部：風濕性關節炎、滑膜炎、半月板損傷、韌帶撕裂/拉傷、膝蓋骨刺；

6. 骨折、斷骨、骨裂：加速恢復不留後遺症；

7. 扭傷、拉傷：早用早受益。

●使用方法

使用前：在患處輕輕按摩下，有利於功效的發揮。

使用方法：在皮膚表面噴3-5下，按摩吸收，包保鮮膜10-20分鍾效果更佳；輕度患者一天使 用3次，每次噴3下，包保鮮膜；重度患者一天使用5次以上，每次噴5下，包保鮮膜。

●使用後的反應

1. 發熱——說明在疏通經絡；

2. 火辣感覺——說明患者身體寒氣重；

3. 發癢——說明身體風邪重或血燥熱；

4. 出水——說明身體濕氣太重；

5. 痛——痛則不通，通則不痛，說明在疏通循環；

6. 反痛——說明病情好轉，按療程繼續鞏固至痊癒；

7. 沒感覺——說明身體寒氣入骨，需要多使用幾次，效果會因每個人體質不同而反應不同。

●使用禁忌

1. 若有開放性傷口，請等結痂後再使用；

2. 生理期肚子和腰不用，但是痛經可以使用；

3. 幼兒、孕婦、哺乳期禁用；

4. 對酒精或精油過敏者禁用；

5. 拉傷、扭傷嚴重者，不能立即使用，可先冰敷，等傷處沒有繼續腫脹時使用，輕微拉傷、扭傷可以使用；

6. 血壓太高者禁用。

產品來源產地為中國，精油身體療效：消除肌肉酸痛，保質期：3年，適合膚質：任何膚質，精油皮膚療效：消除肌肉酸痛，凈含量：30g/mL，規格類型：正常規格。紐約區銷售微信號：wholesaleoil ；WhatsApp：1516-988-1229。