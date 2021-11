法拉盛北極星康斗熱銷中炙手可熱 投資自住的絕佳選擇

北極星康斗(Northern Lights)是近期少見的最佳投資或自住好項目。

「建築為百業之首」,簡單幾字卻道盡了地產的重要性。在世界各地如此,在世界金融之都的紐約 更是如此。華人觀念中的「有土斯有財」讓華人聚集的法拉盛 地產一飛衝天,即使在疫情下各地房產皆有明顯的下跌趨勢,法拉盛抗跌力仍交出了亮眼的成績,成為疫情中一支獨秀。

看準法拉盛未來的前景,座落於法拉盛148-09 Northern Blvd., Flushing, NY 11354的Northern Lights,便是由曼哈頓知名開發商結合了豐富經驗的知名地標地產合作推出。該地產商自進入房地產行業,在管理、建造、銷售大宗房產上有豐富經驗,是一家服務於紐約地區coops和condo的地產公司,擁有超過40年的開發、翻新、銷售經驗,在紐約五大區、長島 和新澤西地區累計銷售超過5000套公寓,成交價超過10億美金。近期項目除了有Vietor Residence in Elmhurst、Lane Towers in Forest Hills和The Printing House West Village of Manhattan外,法拉盛該樓盤Northern Lights更是其中具備優越地理環境及超高性價比、近期樓盤中頗為矚目的標的物。

獲得唯一授權代理的地標地產公司貼近顧客、崇尚專業,在激烈的行業競爭中始終有有著良好的口碑,且佔有較大的市場份額。地標地產擁有聯邦地產交易執業牌照,服務美國各地的買賣市場多年,截至2021年11月,總銷售額已達到1.3億。地標地產公司追求品質品牌,贏得了廣大買家的歡迎與信賴。本次推出的北極星康斗項目有眾多曼哈頓知名設計師參與設計,用料考究、戶型合理、管理費低、物超所值、可租可住。其項目優勢無可比擬,可以說是法拉盛住宅項目中的成功典範,無論是自住還是投資,都是紐約不可多得的具有無限潛力的房產項目。

北極星康斗注重生活品質,每一戶型都配有多個大型窗戶,具有良好的採光性,即使冬天也可避免室內熱能流失,可說是冬暖夏涼。極簡風的設計從客廳到廚房處處流露出優雅,小地方也有獨具匠心的設計。廚櫃建材由高級等白木定製,深具質感且平實好用,儲存空間極大。

北極星大樓有完備的健身設施並自帶超大陽臺,住客可充分享受日光浴、燒烤歡聚並保有一定的隱密性。多輛公車可達法拉盛,步行一分鐘可達貫穿東西的Murray Hill長島火車站,交通方便。周邊多樣化小資餐廳、咖啡店、酒吧,臨近中/韓超市及銀行,生活機能充沛。

北極星康斗地址:148-09 Northern Blvd., Flushing, NY 11354;項目銷售經理:Lucy,電話:646-875-1762、917-530-5075,微信:landmarklucy。