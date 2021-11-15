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新可負擔出租公寓長島市Gotham Point南樓接受申請

紐約訊
長島市Gotham Point的住戶可享受廣闊的海濱景觀和公園綠地。
長島市Gotham Point的住戶可享受廣闊的海濱景觀和公園綠地。

The Gotham Organization與RiseBoro Community Partnership月前公佈了在紐約長島市最新的住宅開發項目Gotham Point——由兩座大樓組成，將有1132套出租公寓，其中75%的單位（847套）為可負擔的經濟適用房和老人公寓。南樓預計於2021年底竣工，現已接受申請，可負擔單元的租金最低從每月$397起，根據申請人的收入而調整，北樓預計於2022年竣工。

這個開發案是通過紐約市住房開發公司、紐約市房屋保護和開發部的混合中等收入計劃建設的。Gotham和RiseBoro將Gotham Point打造為一個混合收入的多代人住宅社區，為充滿活力的長島市和Hunter's Point South社區增添活力。847套租金可負擔的經濟單元將適用於各種收入人群，個人最高收入限額為25,080美元至137,940美元，四口之家的最高收入限額為35,790美元至196,845美元；個人最低收入限額為15,806美元至73,166美元，四口之家的最低收入限額為23,692美元至126,686美元；老人公寓將提供給不同收入水平的個人，收入從15,806美元到85,920美元不等。

Gotham Point的戶型分Studio單間公寓至3臥室豪華公寓，擁有寬敞的開放式佈局、優質裝修、通往公園和廣闊的海濱景觀、靠近Vernon-Jackson Blvd的7號列車和紐約渡輪以及Hunter's Point。公寓設施包括豪華木地板、Silestone石英檯面、優質不銹鋼器具、燃氣灶和洗碗機。擁有超過50,000平方英尺的室內和室外舒適空間，大家的生活空間延伸到前門之外。在Gotham Point可享受家一般的舒適體驗，同時享受現代城市生活的所有便利。

大樓地理位置屬皇后區長島市社區委員會#2，大家可沉浸在豐富的藝術場景中，探索自然公園和海濱活動，並在沿中心大道、弗農大道、傑克遜大道等附近享受多樣餐飲和娛樂選擇。

Gotham Point為無煙大廈，大樓的設施包括：24小時管理員看管大廳、私人管理員服務、小孩遊戲間、包裝室、自行車存放處等。下述設施需額外收費：33層頂樓花園、住戶休息室、室內及戶外健身房、共同工作空間等等。交通方面，有紐約市渡輪、長島火車、7號和G地鐵、Q103巴士。

Gotham Point無申請費、中介費，更多信息可至www.gothampointlottery.com，或至紐約市的Housingconnect網站上查詢： https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/2441。申請書需在2021年12月29日之前提交（線上或郵寄）。

紐約市 長島市 低收入

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