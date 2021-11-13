我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻遭判刑388年

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

紐約訊
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」門面。
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」門面。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」的德國牌Grohe以及美國牌Pfister/American Standard廚房、廁所水龍頭、沖涼器正在促銷中，折扣高達30%-50% Off，數量有限、先來先得，歡迎批發零售。更多產品歡迎瀏覽網站www.Feidaus.com或者微信詢問更多折扣。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」水龍頭、沖涼器都有各自名牌公司的品質保證，特別產品更擁有1-2年的保修期。名牌產品的零件可以在當地或官方網額外訂購，客人無需擔心零件難配的問題，這些名牌產品都是根據美國水喉規格嚴格製造，無需安裝師傅，自己也可以安裝，解決配件不合適或難裝的問題。

多年來業務不斷擴大、廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」，擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。今舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞享全場原價10%-40%折扣。

現舉辦清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門、代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU角線、櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價。其中LED燈、窗簾均有50%-70% Off。另全場過半清倉，更有大批裝修材料歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售蒞臨參觀，機會難得！

秉持「誠信」為本服務華人社區近20年的「飛達」，業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內/外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈(從廚房到浴室)、天花板等材料一應俱全，猶如大賣場一站式的服務。長久以來致力於裝修材料的銷售以及批發，為滿足各界的需求，自設工廠代理石材加工做廚房及浴室檯面。自產自銷、庫存量大，一至二天完成，無需等待。

方太抽油煙機五年質保、機電終生保修、無憂購買，是高顏值、強吸力的高端廚電品牌，提供多個款式供選擇來滿足中國廚房烹飪需求，是一種智慧型抽油煙機，更是家庭主婦的最愛。浴室用玻璃門是一種特殊的門，現在有很多人喜歡在浴室安裝落地玻璃門，時尚美觀，又能增加浴室透光性，而「飛達」不鏽鋼浴室玻璃門比市面上所賣的鋁框浴室玻璃門更美觀、耐用，價格更低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品。

還有真材實料的各種銅鐵內/外門，符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，實用美觀且物美價廉，除了有現貨外也可依客戶需求丈量訂製。飛達也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，用電腦軟件依顧客要求規劃出藍圖，再配合顧客的預算來精挑細選使用材料，滿足顧客需求。

「飛達」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，設計不僅符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細，同時也有百搭的燈飾和窗簾供選擇。地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354（店旁邊設有免費停車位及遠近送貨服務）；電話：718-321-9111，718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：週一至六 7:30am-6pm，周日 9am-6pm；歡迎上網瀏覽：www.Feidaus.com。

微信 美國 中國

上一則

腸胃肝膽專科 西醫伍智聰

下一則

陳勝醫生 詳析腸胃定期檢查的重要性及早預防勝於治療

延伸閱讀

為了攬客 默許經銷商在店販毒 夜店老闆恐囚10年

為了攬客 默許經銷商在店販毒 夜店老闆恐囚10年
古木參天 紅木公園宛如仙境

古木參天 紅木公園宛如仙境
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售
建材裝修大展／領袖建材LX Building Materials 主要產品是 廚房檯面和浴室櫃

建材裝修大展／領袖建材LX Building Materials 主要產品是 廚房檯面和浴室櫃
建材裝修大展／正方櫥櫃Square Cabinetry inc.是自產自銷的高端櫥櫃批發公司

建材裝修大展／正方櫥櫃Square Cabinetry inc.是自產自銷的高端櫥櫃批發公司

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？