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喜迎2022冬奧盛會！“奧運盛世鈔王”紐約震撼首發

紐約訊
世界第一套“奧運盛世鈔王”，僅珍藏三分之一紀念鈔的藏品價值就超過了原始發行價格，堪稱世界百年奧運史上藏鈔最多、珍品最全、價值最高的“奧運新鈔王”！
世界第一套“奧運盛世鈔王”，僅珍藏三分之一紀念鈔的藏品價值就超過了原始發行價格，堪稱世界百年奧運史上藏鈔最多、珍品最全、價值最高的“奧運新鈔王”！

為喜迎大國崛起，2022北京冬奧盛會，第一套73枚“奧運盛世鈔王”大全套全球首發，世界百年奧運史上最多、最全、價值最高的“奧運新鈔王”必將載入史冊！2008北京奧運紀念鈔暴漲1380倍，當年一鈔難求、終身遺憾。今收藏界有“藏頭藏尾藏第一”的說法，凡是第一價值非凡，凡是第一意義非凡，“奧運盛世鈔王”眾首雲集，是藏品保值增值的有力保障。

2022年第24屆冬奧盛會，北京創造了在同一個城市舉辦夏季和冬季兩個奧運會的雙奧之城歷史！世界第一套“奧運盛世鈔王”一次性囊括多達73枚奧運鈔王，地域跨度中國大陸、香港、澳門發行的法定面值貨幣，包含：全球首枚奧運紀念鈔——第29屆奧林匹克運動會紀念鈔、香港首枚第29屆奧運紀念鈔、澳門首枚第29屆奧運紀念鈔、中國首套也是唯一一套十二生肖賀歲紀念鈔、全球首枚奧運開幕日紀念鈔——第29屆奧林匹克運動會開幕紀念鈔、全球首套由兩家發鈔銀行在同一地區共同發行的紀念鈔——澳門雙錯紀念鈔、中國首套回歸題材紀念鈔——澳門回歸二十周年紀念鈔、首枚紀念鈔——韓國冬奧會紀念鈔、朝鮮首枚建國題材鈔——朝鮮建國紀念鈔等，共73枚價值連城的紀念鈔。涉及奧運鈔、生肖鈔、奧運開幕鈔、回歸鈔、茶藝鈔、迎春鈔、雙錯鈔、塑膠鈔等數十種品類，未來的價值不可估量！

“奧運盛世鈔王”經鈔幣設計專家迎接新世紀千禧龍鈔設計師趙克儉逐枚鑒定，並由國際錢幣鑒定機構泉衡評估69分封裝評級，鐳射防偽、納米級防偽科技確保產品的真實性。全球絕版發行2021套，總面額16590元，紐約等面額兌換發行價$2699/套，紐約僅有30套配額，每位藏友憑ID僅能兌換一套。官方指定發行熱線：1-800-237-9588、1-626-492-4107；官方指定發行地址：13620 38th ave 3A1-105，Flushing, NY 11354（飛躍皇后3樓百通法商中心內）。

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