中國航天第一寶和田玉金鑰匙

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“和田玉金鑰匙”是中國 航天最高機構——中國航天博物館 授權批准九大珍貴材質，精雕細琢玉璧長征二號F火箭殘骸，第一次也是僅有的一次收藏機會。CCTV-4中國新聞頻道全程權威報導《中國天宮．和田玉金鑰匙》的發佈盛況，中國駐美前大使/中國外交部原部長李肇星、文旅部原副部長潘震宙、中宣部原秘書長官景輝等，罕見出席發佈會，充分肯定了“和田玉金鑰匙”的價值，並讚譽它是展現文化自信的大國榮耀（鑰）！

2021年6月，隨著中國太空人 聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌著中國空間站正式啟動。中國航天博物館於9月5日首款特許授權作品——航天國禮《中國天宮•金玉鑰匙》開創新疆和田羊脂白玉、白玉、碧玉、青玉，四色玉組合形式，寓意四方蟠龍騰空，形似皇家如意。三位宗師首次將金、銀、銅、水晶、青金石、紅瑪瑙、紅寶石九大珍貴材質，以花絲鑲嵌、玉雕、鏨刻、鎏金、金鑲玉五大非遺集於一身，經80多道工序、用30多種手法、40多次入火淬煉，使用花絲鑲嵌等無法複製的宮廷技藝，是史無前例、堪稱時代巔峰的傳世藝術瑰寶。若收藏大全套，一下就能收齊代表中國的最好玉質，可藏、可禮、可鎮宅、可傳世。

2005年中國第一枚載人航天神五紀念幣升值130倍。和田玉自古以來就是稀缺資源，30年前花20萬買的和田玉籽料就己經飆升至5億。全球統一發行價：US$23999/大全套，為滿足廣大藏友的需求，亦可單枚單獨收藏，全球限量發行299套，紐約僅剩3套配額。每枚“和田玉金鑰匙”均配有《收藏榮譽證書》、《出品證書》、《鑒定證書》。官方指定發行熱線：800-237-9588、626-492-4107；官方指定發行地址：136-20 38th Ave, 3A1-105, Flushing；全美免費寄送到府，掃碼關注微信二維碼，領$300美元大禮。