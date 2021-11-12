我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

石油大亨家族租市政廳辦婚禮 金山市府賺了10萬元

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

中國航天第一寶和田玉金鑰匙

紐約訊
掃碼關注微信二維碼，領$300美元大禮。
掃碼關注微信二維碼，領$300美元大禮。

“和田玉金鑰匙”是中國航天最高機構——中國航天博物館授權批准九大珍貴材質，精雕細琢玉璧長征二號F火箭殘骸，第一次也是僅有的一次收藏機會。CCTV-4中國新聞頻道全程權威報導《中國天宮．和田玉金鑰匙》的發佈盛況，中國駐美前大使/中國外交部原部長李肇星、文旅部原副部長潘震宙、中宣部原秘書長官景輝等，罕見出席發佈會，充分肯定了“和田玉金鑰匙”的價值，並讚譽它是展現文化自信的大國榮耀（鑰）！

2021年6月，隨著中國太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌著中國空間站正式啟動。中國航天博物館於9月5日首款特許授權作品——航天國禮《中國天宮•金玉鑰匙》開創新疆和田羊脂白玉、白玉、碧玉、青玉，四色玉組合形式，寓意四方蟠龍騰空，形似皇家如意。三位宗師首次將金、銀、銅、水晶、青金石、紅瑪瑙、紅寶石九大珍貴材質，以花絲鑲嵌、玉雕、鏨刻、鎏金、金鑲玉五大非遺集於一身，經80多道工序、用30多種手法、40多次入火淬煉，使用花絲鑲嵌等無法複製的宮廷技藝，是史無前例、堪稱時代巔峰的傳世藝術瑰寶。若收藏大全套，一下就能收齊代表中國的最好玉質，可藏、可禮、可鎮宅、可傳世。

2005年中國第一枚載人航天神五紀念幣升值130倍。和田玉自古以來就是稀缺資源，30年前花20萬買的和田玉籽料就己經飆升至5億。全球統一發行價：US$23999/大全套，為滿足廣大藏友的需求，亦可單枚單獨收藏，全球限量發行299套，紐約僅剩3套配額。每枚“和田玉金鑰匙”均配有《收藏榮譽證書》、《出品證書》、《鑒定證書》。官方指定發行熱線：800-237-9588、626-492-4107；官方指定發行地址：136-20 38th Ave, 3A1-105, Flushing；全美免費寄送到府，掃碼關注微信二維碼，領$300美元大禮。

使用九大珍貴材質及長征二號F火箭殘骸，以無法複製的宮廷技藝打造的《中國天宮．和田...
使用九大珍貴材質及長征二號F火箭殘骸，以無法複製的宮廷技藝打造的《中國天宮．和田玉金鑰匙》，是第一次也是僅有的一次收藏機會。

中國 博物館 太空人

上一則

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

下一則

亞裔男曼哈頓中城遭仇恨攻擊 警發布圖像緝凶

延伸閱讀

男出差一趟「家就被偷了」…家具全換 還被新屋主趕走

男出差一趟「家就被偷了」…家具全換 還被新屋主趕走
偷車頻發 芝警呼籲：離開車輛務必熄火、鎖車

偷車頻發 芝警呼籲：離開車輛務必熄火、鎖車
聖地牙哥78歲華翁遇女搶匪 扭打阻奪車

聖地牙哥78歲華翁遇女搶匪 扭打阻奪車

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下
華府航空航天博物館重開 可預約免費中文導覽

華府航空航天博物館重開 可預約免費中文導覽

熱門新聞

涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸