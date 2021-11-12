天下衛視(Sky Link TV)紐約地區開台

天下衛視（Sky Link TV，前北美衛視，NATV.）從2021年11月1日起，在紐約 地區開設兩個全新二十四小時中文電視頻道（普通話和粵語）。

「紐約擁有多元化的亞裔 社區以及龐大的華人 人口」，天下衛視首席執行官成方舟(Terry Cheng)表示，「為了讓亞裔社區觀眾們擁有更多優質的電視節目選擇，天下衛視致力於播出最好的亞洲節目，同時亦致力於製作符合當地內容的節目，將紐約華人觀眾與社區緊密地聯繫起來，這是天下衛視使命中的關鍵部分。」

天下衛視將以普通話和粵語，為紐約地區提供適合闔家觀賞的亞洲節目。紐約觀眾將能夠透過Spectrum Cable收看Sky Link TV：Sky 1-1415（普通話）和Sky 2-1417（粵語）。

天下衛視成立於1989年，是全美第一家衛星中文電視台，在洛杉磯、舊金山灣區和現在的紐約運營三個24/7全天候免費頻道和四個有線頻道。通過新增的紐約地區，天下衛視(Sky Link TV)將持續創新思維、跳脫傳統框架束縛、擴大發行範圍，在創作優質本地節目的同時亦提供直接來自大陸、台灣的優質內容。