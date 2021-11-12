我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

石油大亨家族租市政廳辦婚禮 金山市府賺了10萬元

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

天下衛視(Sky Link TV)紐約地區開台

紐約訊

天下衛視（Sky Link TV，前北美衛視，NATV.）從2021年11月1日起，在紐約地區開設兩個全新二十四小時中文電視頻道（普通話和粵語）。

「紐約擁有多元化的亞裔社區以及龐大的華人人口」，天下衛視首席執行官成方舟(Terry Cheng)表示，「為了讓亞裔社區觀眾們擁有更多優質的電視節目選擇，天下衛視致力於播出最好的亞洲節目，同時亦致力於製作符合當地內容的節目，將紐約華人觀眾與社區緊密地聯繫起來，這是天下衛視使命中的關鍵部分。」

天下衛視將以普通話和粵語，為紐約地區提供適合闔家觀賞的亞洲節目。紐約觀眾將能夠透過Spectrum Cable收看Sky Link TV：Sky 1-1415（普通話）和Sky 2-1417（粵語）。

天下衛視成立於1989年，是全美第一家衛星中文電視台，在洛杉磯、舊金山灣區和現在的紐約運營三個24/7全天候免費頻道和四個有線頻道。通過新增的紐約地區，天下衛視(Sky Link TV)將持續創新思維、跳脫傳統框架束縛、擴大發行範圍，在創作優質本地節目的同時亦提供直接來自大陸、台灣的優質內容。

紐約 亞裔 華人

上一則

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

下一則

亞裔男曼哈頓中城遭仇恨攻擊 警發布圖像緝凶

延伸閱讀

紐約5-11歲兒童打疫苗 有機會贏州大市大獎學金

紐約5-11歲兒童打疫苗 有機會贏州大市大獎學金
紐約人如何選擇優質、可負擔健保？線上講座12/11直播

紐約人如何選擇優質、可負擔健保？線上講座12/11直播
霍楚訪華埠 撥款2000萬振興社區

霍楚訪華埠 撥款2000萬振興社區
局勢仍緊繃 中印增兵邊境 10年最大規模

局勢仍緊繃 中印增兵邊境 10年最大規模
李立民加入亞當斯過渡團隊 關注教育

李立民加入亞當斯過渡團隊 關注教育

熱門新聞

涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸