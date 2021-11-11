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《要得公道 打個顛倒》11/13胡平新書發表

紐約訊
胡平新書探討中國民族問題與轉型。
胡平新書探討中國民族問題與轉型。

北京之春榮譽主編胡平，將於11/13下午在紐約法拉盛舉行一場新書發佈兼討論會。中國的民族問題和民主轉型是一個很重要的問題，也是大家長期以來都很關心的問題。新書《要得公道 打個顛倒——中國民族問題與民主轉型》，內容不只是純學術的問題，更是很嚴峻的現實問題。歡迎有興趣的僑胞預約參加，這本書的內容也將在北京之春雜誌上轉載（北春網站）。

胡平，1947年生，文革期間下鄉插隊當臨時工；1978年考入北京大學哲學系研究生班，獲哲學碩士學位；1979年投入民主牆運動，於民間刊物《沃土》上發表《論言論自由》長文；1980年參加地方人大代表選舉，當選為北京大學海淀區人大代表；1987年赴美國哈佛大學攻讀博士；1988-1991年當選中國民主團結聯盟主席，現為《北京之春》雜誌榮譽主編。

關於這本書：

中國是個多民族的國家，中國存在著嚴重的民族問題。老話說：“要得公道，打個顛倒。”我們漢人應該將心比心、設身處地、換位思考，從而達到對民族問題的正確理解，並在此基礎上找到正確處理民族問題的路徑與方向。

在中國，所謂“民族區域自治”本來就只是徒有其名。近些年來更是在第二代民族政策的指導下，以推進中華民族一體化和國家認同的名義，採取了一系列專制手段，強行去除少數民族的民族意識與民族認同，給這些地區的少數民族造成了巨大的災難，也激起了少數民族的頑強反抗。但是面對政府高壓，這道難題到頭來很可能是出給未來民主政府的。恰恰是在中國結束一黨專制、開始民主轉型之後，獨立問題和分離問題才更可能成為一個十分現實的嚴峻問題。由此引出的一個重要問題是，現在我們就必須認真考慮，在中國開始民主轉型後，分離主義運動將會如何發展？它們和民主轉型之間會形成怎樣的互動關係？我們必須現在就對相關問題進行深入的交流與探討，尋找出一種解決這一問題的深具現實可能性的雙贏方案，確保實現和平的民主轉型。

中國 北京 美國

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