易經風水黃妤大師易學簡單風水速成班
紐約易經風水學大師黃妤老師，12月5、12、19、26日，在紐約法拉盛啓掦活動中心開辦易經河洛姓名學及流年吉凶速成課程。黃妤老師長期教授易經河洛姓名學、傳統八宅風水、玄空飛星、紫微斗數的課程，也服務命理諮詢和現代陽宅風水鑑定。
黃妤老師學習命理、風水、姓名學、卜卦將近三十年，也是紐約僑聲電台經營人生節目主持人，在社區幫人命理諮詢服務了將近十年。2013年正式開始在紐約華人區社從事教學課程和命理活動，現在學生遍佈各地，也有很多學生已經在國內成功執業。
由於這十多年來房地產的興旺，於2020年六月份開始在紐約啓掦中心開辧《家居風水——你不能不知道》課程，線上學習人數高達一百多人，引起僑胞的注意。今年一開年又開始在網上設置個人小頻道，教授簡易命理風水。
一個人出生時，父母感受了天地之氣，為我們取了一個與自己八字磁場相同的名字。當文字被組合成姓名，在我們長期稱呼和書寫的時候，產生了所謂的靈動力，磁場靈動力就伴隨著這個姓名一輩子。
河洛姓名學是應用河圖的陰陽五行理論和洛書的九宮數理，將名字的筆劃分成天格、人格、地格、外格、總格等五格，來討論這個人的財運、婚姻關係、財庫、人際關係、一生能量、一生的好壞機會點。因此，學習姓名學除了可以瞭解自己個人的個性、特質、流年的運途起伏之外，還可以作為幫助自己努力和視野操作經營的參考依據。
黃妤老師認為，如果大家能夠先學習基礎課程，生活上遇到各種問題時可以自己解決，這是很重要的關鍵。易經的命理、風水、卜卦預測等淺而易學，學會基礎後，若能將它真實融入生活中，那才是真正玄學意境。如果你只是學習來調適人生走向，那可以訂閲黃妤老師的頻道。跟著老師的腳步，你也可以成為自己的風水大師！
簡單、易學的風水頻道——黃妤小教室，從今天開始正式啟動。只要到YouTube網上打《黃妤小教室》就可以看了。視頻鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=QREZw_JMQCM；https://youtu.be/MeME8UU-V14。上課時間：10:00-11:00，費用$100；報名電話：347-556-5598；上課地址：法拉盛啟揚活動中心133-29 41 Ave 1/FNY11355。
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