易經風水黃妤大師易學簡單風水速成班

簡單、易學的風水頻道——黃妤小教室，從今天開始正式啟動。

紐約 易經風水學大師黃妤老師，12月5、12、19、26日，在紐約法拉盛 啓掦活動中心開辦易經河洛姓名學及流年吉凶速成課程。黃妤老師長期教授易經河洛姓名學、傳統八宅風水、玄空飛星、紫微斗數的課程，也服務命理諮詢和現代陽宅風水鑑定。

黃妤老師學習命理、風水、姓名學、卜卦將近三十年，也是紐約僑聲電台經營人生節目主持人，在社區幫人命理諮詢服務了將近十年。2013年正式開始在紐約華人 區社從事教學課程和命理活動，現在學生遍佈各地，也有很多學生已經在國內成功執業。

由於這十多年來房地產的興旺，於2020年六月份開始在紐約啓掦中心開辧《家居風水——你不能不知道》課程，線上學習人數高達一百多人，引起僑胞的注意。今年一開年又開始在網上設置個人小頻道，教授簡易命理風水。

一個人出生時，父母感受了天地之氣，為我們取了一個與自己八字磁場相同的名字。當文字被組合成姓名，在我們長期稱呼和書寫的時候，產生了所謂的靈動力，磁場靈動力就伴隨著這個姓名一輩子。

河洛姓名學是應用河圖的陰陽五行理論和洛書的九宮數理，將名字的筆劃分成天格、人格、地格、外格、總格等五格，來討論這個人的財運、婚姻關係、財庫、人際關係、一生能量、一生的好壞機會點。因此，學習姓名學除了可以瞭解自己個人的個性、特質、流年的運途起伏之外，還可以作為幫助自己努力和視野操作經營的參考依據。

黃妤老師認為，如果大家能夠先學習基礎課程，生活上遇到各種問題時可以自己解決，這是很重要的關鍵。易經的命理、風水、卜卦預測等淺而易學，學會基礎後，若能將它真實融入生活中，那才是真正玄學意境。如果你只是學習來調適人生走向，那可以訂閲黃妤老師的頻道。跟著老師的腳步，你也可以成為自己的風水大師！

簡單、易學的風水頻道——黃妤小教室，從今天開始正式啟動。只要到YouTube網上打《黃妤小教室》就可以看了。視頻鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=QREZw_JMQCM；https://youtu.be/MeME8UU-V14。上課時間：10:00-11:00，費用$100；報名電話：347-556-5598；上課地址：法拉盛啟揚活動中心133-29 41 Ave 1/FNY11355。