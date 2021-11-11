王嘉廉社區醫療中心舉辦健康知識講座。

王嘉廉社區醫療中心、聯合健康保險以及華人策劃協會共同舉辦「預防保健知多少」健康知識講座！講座將於2021年11月16日(星期二)上午10時至11時，在法拉盛41大道133-14號的華策會福壽老人中心 舉行。

本次講座的內容包括有常規檢查的重要性、年長者癌症 篩檢與預防、遠程醫療看診注意事項以及藥品安全。講座由王嘉廉社區醫療中心的健康教育博士朱雅潔主講。

歡迎您在11月13日前預約參加講座。福壽老人中心會員，請致電：718-358-3030。聯合會員或其他社區人士，請致電：917-963-2842。建議現場參加講座者攜帶疫苗接種證明。參加者也可以進入Zoom鏈接線上參加講座：https://us06web.zoom.us/j/89097970429；會議ID：89097970429。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險 ，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，我們都會為您提供醫療服務。瞭解詳情，請瀏覽：www.cbwchc.org/workshops_ch.asp。

地址：137-43 45th Avenue, Flushing, NY 11355，電話：929-362-3006，傳真：929-362-3026。