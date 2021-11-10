美加補習學校明年網上春季班招生11/26前報名享25%OFF

在法拉盛地區規模和口碑均首屈一指的美加補習學校，2022春季班網上課程已開始報名，上課日期01/08-06/11共21周，11/26前報名可享75折優惠。隨著疫情逐步減緩，美加補習學校為七年級及以上己接種疫苗者設立in person教室（限10人以上開班)，歡迎洽詢。

明年春季班主要還是延用線上教學，開設SAT 、SAT Simulation測試、分析SAT模擬測試。SAT模擬考試日期為01/09-03/05每周日9AM-12PM(周六12:30-15:30講解)，共7次測試及7次講解，電腦分析、名師講評，幫助學生進攻名牌大學。

適合5、6、7、8、9、10年級的創意寫作特別班，教授寫作技巧、文法、著作分析、表達，並按照程度分班；SAT I Writing、Grammar Usage著重文章分析、文法寫作表達，適合11和12年級；SAT I特攻班(Critical Reading、Verbal、Math)創意閱讀思考、英文分析文法、數學應用技巧；以及2021最新SHSAT專攻班。

此外，SAT II高分班包括生物、化學、物理，適合9、10、11、12年級；PSAT英文寫作技巧、創意思考閱讀、數學應用；SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級；代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級；紐約州考「Next Generation」英文數學進攻班，文學資訊、讀解分析、表達說明、圖表應用、邏輯思考，適合3、4、5、6、7年級，按照程度分班。

「美加」學生每年成績都十分優秀，2021年考入哈佛、耶魯等頂級大學的優異生眾多，考入紐約特殊高中 的優異學生錄取率超過80%，證明該校實力名不虛傳。美加學校為大紐約地區具規模、輔導制度完善的補習學府。該校特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態以補充教材配合最新考試趨勢、奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目。多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

桃李滿天下的美加補習班擁有20多年辦學經驗，曾獲紐約時報 （New York Times）特別報導專文介紹，其歷年參加紐約特殊高中考試，獲Stuyvesant H.、Bronx S.、Brooklyn T.等三大特殊高中和常春藤大學錄取的學生不計其數，詳情及報名請上網：www.mega-academy.com。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；電話：718-961-8886，718-359-3952(周三、六上午9時至下午5時)；也歡迎隨時網上報名www.mega.academy.com。