5歲及以上孩子現有資格接種新冠疫苗讓孩子遠離COVID-19的最好方法

5-11歲孩子已可接種COVID-19疫苗。

兒童和青少年感染及傳播COVID-19的比例日益增高，即使您的兒童和青少年還未感染COVID-19，他們仍處於風險之中。在某些州，居民接種疫苗 人數較少，全國每五例新增COVID-19確診病例中，就有一例是兒童。

當兒童和青少年返回學校與朋友見面、參加音樂課和體育等活動，這表示他們可能攜帶COVID-19病毒回家，傳染您與家中長輩的機會比疫情 爆發以來更大。在孩子擁抱奶奶或去阿姨家玩時，如果您想少些擔心，可以採取以下措施來保護他們和您的全家人。

要保護孩子，避免他們感染COVID-19以及任何潛在併發症，包括避免將疾病傳播給家裡的親人，最佳做法是在他們符合接種資格時立即接種疫苗。COVID-19疫苗免費、廣泛充足，有效預防因COVID-19導致的住院治療和死亡。像大多數疫苗一樣，接種後可能會出現一些輕微的副作用，如手臂痠痛或稍感疲勞，但感染COVID-19的症狀及長期影響更為嚴重。對兒童和青少年來說，接種COVID-19疫苗要比感染該疾病本身安全得多，且接種疫苗還可以減少傳播該疾病的風險。

如果您的孩子不符合疫苗接種資格，您仍可採用推薦的預防方法使其遠離COVID-19，例如在群聚或室內時，盡可能與他人保持社交距離，繼續佩戴口罩 。即使已接種過疫苗，群聚及在室內公共場所時也應該佩戴口罩。大多數孩子都可以安全有效佩戴口罩，因此務必提醒他們佩戴口罩以保護其自身與他人的安全，並以戴口罩為榜樣。

確保孩子身邊的人都接種疫苗，這有助於防止未接種疫苗的孩子感染COVID-19或將其傳播給其他易感人群。鼓勵在生活中與孩子有交集的成年人接種疫苗，包括祖父母、朋友的父母和老師，以保護他們自己和您的孩子。

兒童和青少年與成年人一樣容易感染COVID-19，且他們會將病毒傳播給其他感染風險更大的人，比如您家裡的長輩，越來越多的兒童和青少年因COVID-19而住院治療。讓所有符合接種資格的兒童和青少年接種疫苗並遵循簡單的預防措施，以保護您的孩子、家人和朋友，這有助於控制疫情。

如需瞭解更多資訊及查找疫苗，請瀏覽 www.vaccines.gov。