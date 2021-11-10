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任安慎整型美容秋季特惠酬賓所有手術項目原價優惠減$1000

紐約訊
任安慎整型美容黃思宜(左)、任安慎(右)兩位醫師為您雕塑完美曲線，現正提供秋季大優惠，機會難得，萬勿錯過。
任安慎整型美容黃思宜(左)、任安慎(右)兩位醫師為您雕塑完美曲線，現正提供秋季大優惠，機會難得，萬勿錯過。

位於法拉盛、專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容，由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。任安慎醫師執教常春藤大學的醫學院，經驗豐富、對病患認真負責。該診所疫情期間提供遠程醫療服務，為僑胞提供安全、舒適的就診方式。為迎接感恩節、耶誕節等節日，該診所特提供秋季大優惠，所有手術項目在原價基礎上優惠減$1000，詳情可致電洽詢預約，先到先得，敬請把握良機。

 

此次秋季大優惠包括：

1. 四大手術類項目立減$1000，脂肪移植填充手術立減$1000(只限一個部位，原價$5000)；黃醫生專精各類脂肪移植填充，手部特別瘦或者青筋暴露的朋友可以考慮這項手術。另外，假體墊下巴立減$1000(原價$5000)，提眉手術立減$1000(原價$4000)，眼袋手術立減$1000(原價$4000)，全部手術都是由任安慎醫生、黃思宜醫生親自主理。

2. 超聲刀全臉特價僅售$1800，優惠名額有限，以電話預約為准（護士操作）。

3. PRP自體血清+微針注射30ml超大血清限時特惠僅售$700，三次特價$2000(可和朋友一起購買)。血清原價$1000/10ml，不包括頭髮注射部分，由任安慎醫生本人操作。該診所使用的SkinPen是FDA唯一認證的，優惠名額有限，以電話預約為准。

4. Kybella雙下巴溶脂針首次體驗$700(限量10個名額)。

5. SkinMedica：8折優惠，需購買$250以上產品才可享受此折扣。

6. SkinCeuticals：8折優惠，需購買$250以上產品才可享受此折扣。

*以上折扣不可與任何其他折扣疊加使用。

任醫師、黃醫師提醒僑胞，無論整型範圍大小，術前必先尋找具有整型專科執照的合格正規醫師諮詢問診，確認病因及具備完善的療程，避免因收費便宜而誤信坊間偏方，造成皮膚、身體部位組織的生理傷害而得不償失。紐約市全市解封，凡是來診手術患者，請提供一周內核酸檢測陰性證明，或是出示完成兩劑Covid-19疫苗接種的證明，以確保客戶與醫護之間的接觸安全。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人雙眼皮手術有特別研究，諸如眼皮及眼袋整型手術、額/面部/頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型、磨皮及疤痕修復等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉、以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

該診所免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話：718-670-0006。各類美容手術前後對比照片請閱：www.albertjenmd.com。

紐約市 檢測 常春藤

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