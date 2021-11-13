英國神經學家的中風真實感受學著做，降低9成中風風險！

許多年長者因長期錯誤的生活習慣，在不知不覺中成了中風的「偏愛」對象。

秋高氣爽雖然愜意，卻也是腦卒中的高發季節。由於發病急驟、來勢凶猛、難以預測，病死率和病殘率較高，故中醫素有「人之百病，莫大於中風 」之說。中風到底是怎樣一種感覺？英國牛津大學臨床神經科學系烏多·基什卡教授在《柳葉刀》發表的文章中，記述了自己突患中風前後的身體變化。

身體知覺變差，半邊身子不像是自己的；自己以為在抬起胳膊，但其實是護理員在幫助；看東西只有模糊的紅黑色塊，睜開眼就一直籠罩著模糊的深紅色和黑色；精神極度緊張，內心有強烈的焦慮感，生怕稍有不當中風就會更加嚴重，再次發生腦中風；語言和理解能力變差，溝通變得艱難；說話變成了嘟囔不休，實際上沒有人能聽得懂，同時腦子很難理解別人在說的話；康復過程伴隨持續的疼痛和疲勞，常常只是簡單動一下就筋疲力盡，失去了觸覺卻會有痛感，且比中風前更強烈。

由於年紀增長以及長期錯誤的生活習慣，使得很多人在不知不覺中成了中風的「偏愛」對象，經過多年的數據研究，以下人士尤其要注意中風的發生：

1.有動脈硬化病史者；

2.血脂、血壓和血液粘稠度明顯增高者；

3.體胖、缺乏運動者；

4.濫用降壓藥的高血壓 病人；

5.有中風、冠心病或糖尿病 家族史者；

6.長期大量吸煙或酗酒者。

其實在中風之前身體會給出預兆，研究發現，腦卒中常見預兆依次為：

1.頭暈，特別是突然感到眩暈；

2.肢體麻木，突然感到一側面部或手腳麻木，有的為舌麻、唇麻；

3.暫時性吐字不清或講話不靈；

4.肢體無力或活動不靈；

5.與平時不同的頭痛；

6.不明原因突然跌倒或暈倒；

7.短暫意識喪失或個性和智力的突然變化；

8.全身明顯乏力，肢體軟弱無力；

9.惡心嘔吐或血壓波動；

10.整天昏昏欲睡，處於嗜睡狀態；

11.一側或某一處肢體不自主地抽動；

12.雙眼突然一時看不清眼前出現的事物。

如果能及時發現中風跡象，科學應對，就可能「逃過一劫」。目前最常用的中風判斷方法是國際通用的「FAST」預警，用「Fast」口訣識別中風：

● F（Face），微笑時面部不對稱，或一側不能微笑；

● A（Arm），指兩只手臂中會有一隻手臂沒力氣往下垂；

● S（Speech），是指病人說話含糊不清或口齒不清。

● T（Time），代表患者家屬應立即撥打911，盡快救治。

中風期間，患者每小時有近1.2億個腦細胞死亡，每延誤治療1分鐘，腦部就有190萬個神經細胞死亡。在沒有治療的情況下，大腦每小時老化3.6歲。因此，一旦發現中風信號，要立即撥打911求救，越早接受醫學救治，越有機會康復。國際指南有一個「黃金4.5小時」——即在發病4.5小時內採取溶栓治療是最有效的治療措施，能大大降低患者的致殘率。

給身體「排雷」，九成中風是可以預防的。發表在《柳葉刀》上的一項研究發現，九成中風由危險因素所致，意味著處理好這些危險因素，便可以減少9成的中風風險：

1.如果控制好血壓，可減少48%的中風；

2. 如果增加體力活動，會減少36%的中風；

3.如果飲食健康、結構合理，將有19%的中風可預防；

4.如果戒煙，12%的中風會減少；

5.如果房顫等控制好，可防9%的中風；

6.如果糖尿病控制好，4%的中風可減少；

7.限制飲酒，可減少6%的中風；

8.學會釋放壓力，也可防6%的中風；

9.控好血脂，會減少27%的中風。

本文资料由中科健康國際（紐約）公司提供