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紐約樓市走勢是升是跌，後疫情時代是否該入市？

紐約訊
部分物業內部全新裝潢
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疫情以來，紐約房地產市場可被比喻為冰火兩重天，升降的幅度比過山車還刺激。疫情爆發初期，樓市買家因為疫情帶來的不確定因素，對經濟前景失去信心，由此紐約房地產遭遇了一段時間的寒冬。但伴隨著疫情的穩定控制，買家逐漸恢復信心，加上可議價的空間大、貸款利率低、可在家辦公等因素影響下，部分紐約房源受買家大力追捧，竟使樓市又反彈，有熱火朝天的走勢。熱潮過後，買家就再度冷靜下來，思考是否值得入市。後疫情時期是守是攻，應從以下因素考慮。

1. 是否剛需

對於有需求的買家，何時入市都是合適的，對於房地產的價值升降無需太執著。從長期而言，房地產市場必然隨著通脹、物價而攀升，毋庸置疑。觀望只會令買家錯失獵得心儀房源的機會，該出手時就出手。

2. 購買的房子類型

根據美國房地產協會（NAR）從2014年起的報告顯示，千禧代（指從1981年至1996年出生的美國人）已經成為美國購房主力，且至今依然是，占購房者人數高達37%。然而建築商建造的進度卻遠遠趕不上需求，根據數據顯示，缺口達到680萬之多。不少千禧代購房者表示，找到合適的房源是購房最困難的一步。

2021年以來，建材行業由於勞動力與原材料的不足，承受著前所未有的壓力。很多承建商對高價的建材望而卻步，在這樣的背景下，恐怕購房缺口只會越來越大。如此考慮，符合千禧代購房需求的房源似乎並不會有下調的空間。購買一般千禧代可承擔的一家庭小戶型，俗稱Startup的房源，看起來便是穩賺不賠的買賣。值得令人注意的是，NAR報告顯示，不少千禧代竟然打破傳統購房慣例，首次入市就選擇百萬以上的豪宅。形勢如此，想來對樓市失去信心就有點多慮了。

3. 紐約的地理優勢

紐約作為國際大都會，其現代氣息、文化底藴、包容的氛圍，都是吸引世界年輕人趨之若鶩的因素。2021年第三季地產報告顯示，曼哈頓公寓銷售創32年新高，這足以佐證紐約房地產的堅挺。紐約經歷過911、金融危機、次貸危機、姍迪颶風，仍屹立不倒，可見一斑。

被疫情抑制的購房需求復甦並強烈反彈，大概將等不到觀望者所期待的低點。在通脹瘋狂上升的今天，有錢是否投資地產更划算呢？

據房地產銷售行業資深人士RobertNapolitano稱，現時在地產市場上擁有著無限的投資潛力，很多從來未在市場出現過的超佳高回報樓盆，在這段時間都有機會在市場湧現。其中以商住兩用的樓盆最為搶手，這類投資樓盆回報率往往達到18%或以上，這可比資金存放於銀行收取利息要划算多了！當然，投資除了看回報率外，投資地段發展潛力也非常重要。區域人口年輕化是因地段鄰近曼哈頓區，十數分鐘車程即達，這使得年輕上班一族節省大量交通往來時間，而且區內食肆、休閒埸所林立，住在其中確實是非常方便。威廉斯堡區Williamsburg及雅士多尼亞區Astoria是現時年輕一代的高度首選入住區，也是投資房地產者寸土必爭之地。

近年來，布魯克林威廉斯堡（Williamsburg）備受年輕族群、藝術創作者們喜愛，它匯聚了紐約客的活力與創意。許多人說這裡是時髦的文青街區，其實無論是否為文青，你都可能愛上這裡的氣息。這裡悠閒愜意，沒有曼哈頓的擁擠，漫在街上的空氣是平凡的生活感。

文章內容部份由Carpi Jet Realty提供

威廉斯堡的美食市場
威廉斯堡的美食市場
293 Wythe Ave, Williamsburg, NY 11249
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543-545 Metropolitan Ave, Williamsburg, ...
543-545 Metropolitan Ave, Williamsburg, NY 11211
Domino Park
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43-07 31st Ave, Astoria, NY 11103
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紐約 房地產 疫情

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