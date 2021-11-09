「2021美國自由影展」映後座談特邀大師深度對談

11/19（五）《男人與他的海》

2021第二屆美國自由影展 （Free Crossing Film Festival）將進行開幕片放映，一直以來影展秉持建立深刻對話，通過聆聽、觀看他人的經歷，思考自由定義的宗旨，今年也不只是放映電影 。影展特邀每部電影的導演映後座談，還請到劇中的主角們來跟觀眾線上見面，聊聊他們的人生故事。

2021場次規劃：

11/12（五）《黑熊來了》、《十二夜2：回到第零天》

11/19（五）《男人與他的海》

映後座談請到了《黑熊來了》導演麥覺明、《十二夜2：回到第零天》導演Raye。導演們會談談動保相關議題，並由美國微生物學家凡迪維爾博士(Lee Vandivier)主持。自由書院更加碼舉辦跨越愛與自然的大師工作坊，邀請到了克萊夫D. L.韋恩博士（Clive Wynne），動物行為研究學者，現為美國亞歷桑納州立大學犬隻科學實驗室創辦主任，著有書籍Dog Is Love《狗狗的愛：讓動物科學家告訴你，你的狗有多愛你 》，也於專業期刊及大眾媒體包括《今日心理學》（Psychology Today）、《新科學家》（New Scientist）、《紐約時報》（the New York Times）等發表過許多論述，並應邀出現在《國家地理探索》（National Geographic Explorer）、美國公共電視及英國廣播公司所製播節目。

閉幕片《男人與他的海》，除了請到導演黃嘉俊，更邀請了影片中兩位主角：廖鴻基，台灣 最重要的海洋文學作家；金磊，台灣第一位水下鯨豚攝影師──這兩個不同世代的男性，不約而同選擇「海洋」作為舞臺。片中提到了台灣是個海島，人們不該背對海，而是要去面對與親近海洋，這也呼應自由影展的主題，如何從深入理解不同層面的社會規範，如何平衡外在的限制和內在的自由。

無獨有偶，今年的自由書院還舉辦了第二場大師工作坊作為影展閉幕重頭戲。影展策展人蕭明華邀請到知名電影學家郝建教授、牽猴子行銷總監王師，來一起聊聊美國自由影展為何側重選擇並在北美首映多部台灣紀錄片，台灣紀錄片又如何在國際對話中展現真實與自由。王師是台灣多部知名電影和紀錄片的行銷推手、紀錄片製作人，也是推動台灣紀錄片和大眾對話的專家。而郝建曾任教於北京電影學院，亦在哈佛大學費正清中國研究中心研究，不但是中國優秀的公共知識份子和維護人權的社會運動家，也是優秀的電影學者，他在類型電影理論研究方面有所專長，並在大陸、香港、台灣的公共領域積極發言，十分關注與欣賞台灣紀錄片。觀眾可期待一場關於真實的自由對話。

更多關於映後座談及大師工作坊的時間都在臉書粉專。追蹤粉專，不錯過消息：https://www.facebook.com/FCFF2020；影展完整日程和活動詳情，以及具體排片時間表，請瀏覽：https://freedomcrossinginstitute.org/。