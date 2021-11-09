我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

「2021美國自由影展」映後座談特邀大師深度對談

紐約訊
11/19（五）《男人與他的海》
11/19（五）《男人與他的海》

2021第二屆美國自由影展（Free Crossing Film Festival）將進行開幕片放映，一直以來影展秉持建立深刻對話，通過聆聽、觀看他人的經歷，思考自由定義的宗旨，今年也不只是放映電影。影展特邀每部電影的導演映後座談，還請到劇中的主角們來跟觀眾線上見面，聊聊他們的人生故事。

2021場次規劃：

11/12（五）《黑熊來了》、《十二夜2：回到第零天》

11/19（五）《男人與他的海》

映後座談請到了《黑熊來了》導演麥覺明、《十二夜2：回到第零天》導演Raye。導演們會談談動保相關議題，並由美國微生物學家凡迪維爾博士(Lee Vandivier)主持。自由書院更加碼舉辦跨越愛與自然的大師工作坊，邀請到了克萊夫D. L.韋恩博士（Clive Wynne），動物行為研究學者，現為美國亞歷桑納州立大學犬隻科學實驗室創辦主任，著有書籍Dog Is Love《狗狗的愛：讓動物科學家告訴你，你的狗有多愛你 》，也於專業期刊及大眾媒體包括《今日心理學》（Psychology Today）、《新科學家》（New Scientist）、《紐約時報》（the New York Times）等發表過許多論述，並應邀出現在《國家地理探索》（National Geographic Explorer）、美國公共電視及英國廣播公司所製播節目。

閉幕片《男人與他的海》，除了請到導演黃嘉俊，更邀請了影片中兩位主角：廖鴻基，台灣最重要的海洋文學作家；金磊，台灣第一位水下鯨豚攝影師──這兩個不同世代的男性，不約而同選擇「海洋」作為舞臺。片中提到了台灣是個海島，人們不該背對海，而是要去面對與親近海洋，這也呼應自由影展的主題，如何從深入理解不同層面的社會規範，如何平衡外在的限制和內在的自由。

無獨有偶，今年的自由書院還舉辦了第二場大師工作坊作為影展閉幕重頭戲。影展策展人蕭明華邀請到知名電影學家郝建教授、牽猴子行銷總監王師，來一起聊聊美國自由影展為何側重選擇並在北美首映多部台灣紀錄片，台灣紀錄片又如何在國際對話中展現真實與自由。王師是台灣多部知名電影和紀錄片的行銷推手、紀錄片製作人，也是推動台灣紀錄片和大眾對話的專家。而郝建曾任教於北京電影學院，亦在哈佛大學費正清中國研究中心研究，不但是中國優秀的公共知識份子和維護人權的社會運動家，也是優秀的電影學者，他在類型電影理論研究方面有所專長，並在大陸、香港、台灣的公共領域積極發言，十分關注與欣賞台灣紀錄片。觀眾可期待一場關於真實的自由對話。

更多關於映後座談及大師工作坊的時間都在臉書粉專。追蹤粉專，不錯過消息：https://www.facebook.com/FCFF2020；影展完整日程和活動詳情，以及具體排片時間表，請瀏覽：https://freedomcrossinginstitute.org/。

11/12（五）《黑熊來了》、《十二夜2：回到第零天》
11/12（五）《黑熊來了》、《十二夜2：回到第零天》

台灣 影展 電影

上一則

紐約州達切斯郡7名住戶華人家庭失火 2人喪命火海

下一則

華裔設計師服裝秀 藉民族樂體驗中華文化之美

延伸閱讀

NBA／皮朋重批「最後之舞」造神：喬丹怕被詹姆斯超越

NBA／皮朋重批「最後之舞」造神：喬丹怕被詹姆斯超越
舒淇投資電影不怕賠錢：應該給新導演試錯的機會

舒淇投資電影不怕賠錢：應該給新導演試錯的機會
梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

為「月老」寫主題曲 韋禮安：入圍金馬獎是對的

為「月老」寫主題曲 韋禮安：入圍金馬獎是對的
阿罕布拉市車展 為遊民兒童紀錄片籌款 市長黃幼平力挺

阿罕布拉市車展 為遊民兒童紀錄片籌款 市長黃幼平力挺

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)

影／與熟食店員工起爭執 紐約布碌崙非裔男投燃燒瓶瞬引烈火

2021-11-01 16:05
民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

2021-11-03 07:18

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人