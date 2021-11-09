90年歷史的張國周強胃散健脾益氣、舒解腸胃不適

「張國周強胃散」獲得美國政府FDA認證許可，服用安全可靠。

張國周製藥公司創立至今已有90年的歷史，為中華民國境內，首具知名度且倍受信賴的製藥公司。秉持堅持品質、走在時代先鋒的創業理念，符合歐美製藥業的嚴格水準，2009年4月30日張國周強胃散以《成藥》通過「美國 食品藥品管理局FDA」認證。

創辦人張國周藥師早期致力於中華民國製藥業，研發「張國周強胃散」成藥行銷台灣 地區，帶動中華民國藥 品製造業。「張國周製藥公司」是歷史悠久的台灣本土製藥公司，不僅高知名度，還擁有廣大消費者的支持與信任。該公司秉持公司永續經營及創辦人張國周藥師堅持品質的信念，遵循歐美製藥業的嚴格標準，並且積極爭取美國食品藥品管理局 (FDA) 認證，終於獲得美國政府許可在美熱賣，代表中華民國藥品界海外爭光！

「張國周強胃散」乃以生藥調配西藥達成藥效相輔的療效。適用於腸胃不適等症狀，例如：消化不良、胃酸過多、食慾不掁、積食吐瀉、腹痛胃弱等。「張國周強胃散」含碳酸氫納和碳酸鎂，可中和胃酸，適用於腸胃不適等症狀，例如：消化不良、胃酸過多、食慾不掁、積食吐瀉、腹痛胃弱、腹部脹氣以及健胃固腸的效果。

「張國周強胃散」內的甘草具有健脾益氣、消炎、緩下、祛寒、解毒等功效，也有調合諸藥的效果；丁香能健胃、驅風、消脹、治胃寒；大黃為苦味健胃劑，有殺菌的功效，量少為小腸收斂劑，可止瀉，量多則有下瀉的作用。中西複方的「張國周強胃散」療效迅速舒緩、芳香可口，長期服用安全可靠，80年來受惠千萬愛用者，為居家必備胃腸良藥。

「張國周強胃散」北美地區總代理為滙利集團(Huily Group)駿緯醫藥科技股份有限公司(Meditalent USA Inc.)。免費訂購電話：1-888-565-5818，歡迎美國各州地區消費者踴躍訂購。