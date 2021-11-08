向慈善機構捐贈可獲得特殊稅收減免

美國國稅局 今天提醒納稅人，一項特殊稅收規定，允許更多民眾在2021年聯邦所得稅申報表中輕鬆扣除對符合條件慈善機構的捐款，該扣除最高可達600美元。

通常選擇標準扣除的人不能對其慈善捐款申請稅收減免，但是一項臨時的法律變更現在允許他們在2021年聯邦所得稅申報表中，對向符合條件慈善組織提供的現金捐款進行有限扣除。近十分之九的納稅人現在採用標準扣除額，可能符合資格。

根據這項規定，個人報稅人（包括單獨報稅的已婚人士）可以就2021年向符合條件慈善機構提供的現金捐款申請最多300美元的扣除額。對於提交聯合申報表的已婚個人，最高扣除額可到600美元。

現金捐款包括通過支票 、信用卡 或借記卡進行的捐款，以及個人為符合條件的慈善組織提供志願服務而未報銷的自付費用。現金捐款不包括志願服務、證券、家居用品或其它財產的價值。

國稅局提醒納稅人要向公認的慈善機構捐款。要獲得扣除額，納稅人必須向符合條件的慈善機構捐款。如果納稅人要查詢慈善機構的狀態，可以使用國稅局免稅組織搜索工具。對大多數慈善組織的現金捐款符合條件，但對支持組織或建立或維持捐助者建議基金的捐款則不然。從前幾年結轉的捐款不符合條件，對大多數私人基金會的捐款和對慈善剩餘信託的大多數現金捐款也不符合條件。

一般而言，捐贈人建議基金是由慈善機構運營的基金或帳戶，捐贈人可以對其捐贈、在基金中持有的金額如何分配或投資提供建議。支持組織是通過支持其他豁免組織（通常是其他公共慈善機構）來實現其豁免目的的慈善機構。

納稅人如果要求申請慈善捐款扣除，則需要做好特殊記錄。這包括在提交申報表之前獲得慈善機構的確認信，並保留支付現金的已付支票或信用卡收據。有關證明捐贈給慈善機構的記錄保存規則等詳細信息，請瀏覽IRS.gov查看。