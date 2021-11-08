愛法律師事務所專精意外傷害提供每週一次的免費諮詢服務

愛法律師樓日前新張，感謝社區賢達的支持和愛護，並會以最專業的法律服務回饋各界的信任。社區諸多人士前來道賀，包括國會議員孟昭文(右四)、市議員黃敏儀(右三)、吳聖洋律師(右二)、齊子嫻律師(左二)、Lina Li博士(左三)、朴政霖先生(左一)、Angie Li(右一)。

日前，吳聖洋律師由於在疫情期間堅持不懈進行線上和線下法律公益服務，被《紐約法律報》（New York Law Journal) 評為2021年度“上升之星”。《紐約法律報》是公佈紐約州 內法院日程和判決的權威法律日報。今年該報在全紐約州範圍只評選了27位40歲以下，在專業領域、公益領域具有傑出表現的律師。

吳聖洋律師在這個過程中建立了一批熱心社區的律師行業夥伴，並於2021年10月27日，與他們一起著手成立了愛法律師事務所（Alpha Law, LLC) 37-12 Prince Street, Suite 11A, Flushing, NY 11354。社區諸多人士前來道賀，包括國會議員孟昭文、市議員黃敏儀、福建僑聯總會主席陳健榕、華人 醫師協會（CAIPA）黃雪麗、富邦基金創始人傅先清夫婦、大紐約小房東協會何德鄰等。

該律師事務所目前由吳聖洋律師和齊子嫻律師擔任合夥人，第二代華裔李麗娜法律博士及數位資深法律助理加入。兩位合夥人律師都畢業於全美最古老的威廉 瑪麗法學院，將用所學到的知識幫助更多有需要的社區人士。愛法律師團隊主要業務包括：意外傷害訴訟、房地產交易、房東房客糾紛、家暴綠卡WAVA、601/601A Waiver、U簽證、各類家庭移民入籍服務、工程合同糾紛、離婚撫養、雇傭歧視等。律所近日聘請了前福特汽車公司法律顧問陳芳律師，以擴大公司法律業務範圍。陳芳律師對公司治理、公司結構重組有豐富經驗，可以幫助公司修復創業初期公司文件、決議和管理決策的不規範，並重新規劃公司架構，為今後華人企業吸引更大規模投資做出完善的公司治理模式。

吳聖洋律師從去年3月開始，參與了AABANY（亞美律師協會）的遠端公益法律援助，在自己的專業領域為華裔民眾解答法律問題。並且自2020年7月至12月，他更堅持在福建同鄉會為不懂上網的唐人街民眾提供每週一次的免費諮詢服務，盡力為民眾解答大小法律問題，涉及房屋、移民、勞工、工傷等。每週一下午2:00-4:00，該項服務依然在福建同鄉會125 E Broadway, New York, NY 10002進行。

福建僑聯總會主席陳健榕特別授予愛法律師事務所僑聯社區法律顧問頭銜，並與律師事務所合作開展為鄉親諮詢的社區服務。吳律師表示，社區服務長久以來就是威廉瑪麗學院對每位學生的要求，進入社會以後他也受到了來自社區的幫助。在今後的實踐中，吳律師會繼續抽出時間與團隊一起，給弱勢和低收入群體提供一些免費和可負擔的法律服務。

吳聖洋、齊子嫻律師分別入圍2021年度“超級律師”評級的意外傷害類和地產類“上升之星”，紐約州僅有0.25%的40歲以下優秀律師符合資格。評級根據案件成功率、交易量、從業資歷、行業聲望、社會貢獻等作為重要評定標準。

如果您有任何法律問題，歡迎致電愛法律師事務所，電話：646-885-7528，或預約面談。曼哈頓辦公室：14 PRENN PLAZA，15FL，NYC 10122；法拉盛辦公室地址：37-12 Prince Street, SUITE 11A, Flushing, NY 11354。愛法律師事務所提供福州話、廣東話、普通話、韓語等多種語言服務，關於愛法律師事務所的更多詳情，請瀏覽：www.alphalawus.com。