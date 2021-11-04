我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼欽駕駛瑪莎拉蒂遭抗議人士包圍 網路熱議

不滿氣候峰會各國承諾含糊 童貝里等將上街抗議

出了車禍 怎麼辦？

【紐約訊】

美國社會每年為車禍付出相當大的代價。車水馬龍的紐約，更是每天都會發生車禍。根據紐約警察局2019年12月的報告，全市發生了近17,000起機動車事故。即使是最小心的駕駛人，甚至不開車的乘客，都有可能發生車禍。你不撞人，別人可能來撞你，中國人喜歡說「未雨綢繆，防患未然」，但有些事情防不勝防。出車禍了，該做些什麼才能保障到自己自身的權益呢?何康民律師提供以下10點在車禍發生後一定注意的事項，以保護自己的合法權利。

1. 即使很小的事故，也應立刻報警，請致電911並報告事故。拿到警察報告是你的權利，將來的責任判定警察報告至關重要。

2. 立刻與對方交換保險公司以及對方駕照的資訊，同時通知保險公司拿到事故號碼（Claim number）.

3. 立刻將事故現場以及對方車牌號碼拍照作為證據。現在手機都有拍照功能，拍照是舉手之勞，但對將來的理賠至關重要。

4. 不要私了。如果對方不存好心有可能反過來告你，那時有理講不清，對的也變成錯的。

5. 立刻看醫生。如果有明顯受傷，趕快去急診室驗傷，即使你當下沒有異常感覺也至少要去復建診所看診，有些內傷要幾天後才會顯現出來。

6. 不用擔心醫療費用。在紐約州所有的汽車都有強制的No-fault保險，所有的醫療費用都有No-fault負擔。

7. 聽從醫生指示做所有的醫療程序。

8. 如果對方逃逸，不用擔心。紐約州有強制性的保險，由州政府負擔，每人最多可以賠償兩萬五千。

9. 要求你的保險公司給你撞車險。現在新車或二手車都很貴，如果沒有撞擊險，修車就成了一個大問題。

10.若有損及身心或自身利益，可尋求有經驗的意外傷害律師諮詢。

何康民律師(Kennth Ho Esq.)擁律師及會計師雙執照，長期深耕社區，為受害者提供強而有力的法律支援。意外傷害發生時，華人僑胞常因語言隔閡而損失了自身最大的利益。如何幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償是何康民律師的服務精神與宗旨。何康民律師辦公室座位於法拉盛，精辦個意外傷亡及醫療事故等案件。經驗華人律師，專業猶太助理，強強聯手所向無敵。

何康民律師樓精辦交通意外、醫療事故、絆倒摔傷、燒傷燙傷、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償。專業團隊精通多國語言，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或到府面談。辦公室地址：133-51 37 AVE., 3FL,FLUSHING,NY,11354預約電話：718-886-1541 或929-801-9248。

紐約州 車禍 保險 警察 華人

上一則

上班族漸回流 紐約餐飲業摩拳擦掌迎商機

下一則

無證卡車司機 皇后區撞死華裔自行車騎士

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
摩爾曼涉嫌多起模式竊案，被奧農多加郡警局通緝。(奧農多加郡警局提供)

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

2021-10-30 12:46

超人氣

更多 >
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難
中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著