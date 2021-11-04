美國社會每年為車禍 付出相當大的代價。車水馬龍的紐約，更是每天都會發生車禍。根據紐約警察 局2019年12月的報告，全市發生了近17,000起機動車事故。即使是最小心的駕駛人，甚至不開車的乘客，都有可能發生車禍。你不撞人，別人可能來撞你，中國人喜歡說「未雨綢繆，防患未然」，但有些事情防不勝防。出車禍了，該做些什麼才能保障到自己自身的權益呢?何康民律師提供以下10點在車禍發生後一定注意的事項，以保護自己的合法權利。

1. 即使很小的事故，也應立刻報警，請致電911並報告事故。拿到警察報告是你的權利，將來的責任判定警察報告至關重要。

2. 立刻與對方交換保險 公司以及對方駕照的資訊，同時通知保險公司拿到事故號碼（Claim number）.

3. 立刻將事故現場以及對方車牌號碼拍照作為證據。現在手機都有拍照功能，拍照是舉手之勞，但對將來的理賠至關重要。

4. 不要私了。如果對方不存好心有可能反過來告你，那時有理講不清，對的也變成錯的。

5. 立刻看醫生。如果有明顯受傷，趕快去急診室驗傷，即使你當下沒有異常感覺也至少要去復建診所看診，有些內傷要幾天後才會顯現出來。

6. 不用擔心醫療費用。在紐約州 所有的汽車都有強制的No-fault保險，所有的醫療費用都有No-fault負擔。

7. 聽從醫生指示做所有的醫療程序。

8. 如果對方逃逸，不用擔心。紐約州有強制性的保險，由州政府負擔，每人最多可以賠償兩萬五千。

9. 要求你的保險公司給你撞車險。現在新車或二手車都很貴，如果沒有撞擊險，修車就成了一個大問題。

10.若有損及身心或自身利益，可尋求有經驗的意外傷害律師諮詢。

何康民律師(Kennth Ho Esq.)擁律師及會計師雙執照，長期深耕社區，為受害者提供強而有力的法律支援。意外傷害發生時，華人 僑胞常因語言隔閡而損失了自身最大的利益。如何幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償是何康民律師的服務精神與宗旨。何康民律師辦公室座位於法拉盛，精辦個意外傷亡及醫療事故等案件。經驗華人律師，專業猶太助理，強強聯手所向無敵。

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