投資置產好時機 房產市場行情看俏

隨著疫苗普及多數人也回歸到原本的工作岡位上。事實上，疫情不僅未拖緩房產市場，目前隨著經濟活動恢復正常，紐約的地產需求也與日暴增。尤其是最近這幾個月，不論是出租市場或是買賣市場都進行地如火如荼。

紐約的豪宅市場快速回暖，2021年八月的豪宅簽約量比去年同期成長了235%，2021九月的簽約量甚至超越2016年九月高峰期128%，創下歷年來九月份的最高點。其中，新樓盤更是炙手可熱，許多精明富豪看準時機低價購入。近期中，位於曼哈頓 中城的Central Park Tower是2021年新樓盤中賣的最好，近幾個月的銷售簽約業績金額高達2億7千萬美元。

以Central Park Tower為例，該建築座落在億萬富豪街(Billionaire Road)，是全球最高級的豪華住宅大樓。高度高達1550英呎，公寓提供2房到100樓以上的全樓層及房型選擇，建築設備配有50,000平方英呎的俱樂部，大樓14樓和16樓的室內及戶外游泳 池，露天酒吧，健身 房，均已經開放使用。有中央公園 景色的三房價格8,600,000起，中央公園全景的三房價格13,500,000起。

Central Park Tower是全球最高住宅的新地標，360度全方位的景色：西邊的哈德遜河景、北面中央公園全景、東向的東河和南面紐曼哈頓天際線的全景，更顯出Central Park Tower的價值性及其與眾不同之處。Central park tower的公共設施，包含了三個兩倍挑高樓層，六星級的服務，其中位於100樓的宴會廳和餐廳是全世界最高的私人俱樂部，僅供大樓住戶使用。完美的地理位置，高尚典雅的設計和華麗風格的結合，加上前所未有的高端設施都是富豪投資者趨之若鶩的原因。

另一個值得一提的新樓盤由Naftali Group和Rockefeller Group（洛克菲勒集團）所推出的「200 East 83rd」。洛克菲勒集團向以領導紐約市 及其他地區一些最重要的開發項目和地標性修復工程而聞名。該建物由屢獲殊榮的Robert A.M. Stern Architects負責室內主設計。樓高35層，坐落於上東精華地段，內含86套豪宅及一流的公共設備。

Robert A.M. Stern Architects以建造曼哈頓最著名和最成功的住宅建築而聞名，包括15 Central Park West、220 Central Park South和70 Vestry，從公園大道、第五大道和麥迪遜大道沿線的宏偉建築以及歷史悠久的俱樂部和文化機構中汲取靈感，塑造了上東區的建築歷史，為現代古典建築合成了獨特的設計語言。

精緻且錯綜複雜的鐵製品和廣闊的後推露台，突出了200 East 83rd 到中央公園和市中心天際線間一覽無遺的景色。自然而充足的光線突顯了內飾和其寬敞的室內/室外設施。一居室到六居室的住宅，有半層、全層和三套無與倫比的頂樓公寓。私人門廳完美設計，廚房以最先進技術和精美的工藝做結合。

200 East 83rd創造了無與倫比的生活方式體驗，巨大的空間內設有俱樂部般的健康和娛樂產品。綜合設施包括拱形門廊，自動停車通向私人庭院；一個70英尺高的游泳池，17樓空中涼廊，享有紐約市天際線和中央公園的廣闊景色；冬季花園室外露台，可預訂私人聚會；古典的圖書館有Rottet Studio設計的大理石壁爐，及一個毗鄰的園景花園。先進的健身中心和瑜伽館；蒸汽浴室、桑拿浴室和定制設計的治療室的豪華水療中心；遊戲室和私人電影院。200 East 83rd精緻的大堂將全天24小時提供門衛和禮賓服務，一應俱全。以上內容由曼哈頓專業地產經紀莊季樺提供，更多相關資訊：