「玉石之王」升值空間大 投資趨之若騖

中國 人愛玉已有千年的歷史。其中，翡翠更被賦予了中國傳統的玉文化精神內涵代表，並被推崇為「玉石之王」。

身為世界最大的翡翠市場-中國，每年約以20-30%的速度在遞增，被人們喻為「瘋狂的石頭」。翡翠市場在經歷了復蘇、振興、上升、回落、又上升的螺旋式發展全過程，很多具有戰略眼光的投資 者對當下的嚴峻形勢並不悲觀，因為從長期看，翡翠投資收藏仍是呈現上升趨勢。資料記載，只有高檔特級翡翠未受世界經濟蕭條 的影響。從20世紀80年代中期至今，特級翡翠的價格暴漲了上千倍。而且從各方面比較，翡翠業比有色金屬成長出色，前景也更加燦爛。

翡翠升值空間大增 投資收藏者 趨之若騖

全世界翡翠原料產地僅限於緬甸 的密支那，每年緬甸產的高檔翡翠原石80%均流入中國。隨著礦產資源的逐漸枯竭，高檔次翡翠收藏早已是「一玉難求」;加上緬甸政府已開始限制翡翠毛料的開採和外銷。預計，翡翠的升值空間甚至會大大的超過鑽石。在投資觀念力挺下的翡翠產業，30年來，翡翠每年平均升值30%~50%，高檔翡翠更是升值1000%以上，品相特別的升值更多。因此，在強烈的通貨膨脹 預期下，非常適合長期投資。目前越來越多的投資者都將投資收藏目光轉向了翡翠，因為選擇收藏翡翠更具有巨大的保值、增值空間。

翡翠的收藏的四大基本條件

翡翠的收藏趨勢經歷了不同時期的變化，從80年代的「是翠就行」、90年代「越綠越好」、到21世紀要求「種好工精」。收藏的要求越來越高，在用料飽滿完整、形狀周正的前提下，兼具鮮豔均勻綠色、細膩溫潤質地的翡翠才是最具收藏價值的。

1、A貨翡翠才具升值條件

未經過任何人工處理的天然優質翡翠稱為A貨，B貨是以強酸去除過雜質的翡翠，C貨是人工染色的翡翠，D貨是其他玉石或玻璃冒充翡翠的替代品。只有A貨翡翠才具有稀有性和恆久性的升值條件。

2、注重資源的稀有性、唯一性

優質翠料要求是既要有種也要有色；越是飽滿、料厚，內部無雜質的原料，越是「種、水、色、工」俱全，就越是珍貴。「物以稀為貴」是收藏投資永恆不變的法則，越是稀有就越珍貴。因此，在當前翡翠市場滑坡的形勢下，謹慎地選擇高檔翡翠，不失為理財投資的一個方向。

3、翡翠珍品的收藏 關注特色、關注風格

中國的翡翠玉雕，以宮廷工藝「粗獷典雅」、揚州工藝「厚重大氣」、南方廣東工藝「飄逸雋秀」、蘇州工藝「雅致精巧」和以上海為代表的海派工藝「細膩求新」等特色著名於世，都是投資者熱衷的收藏對象。而翡翠珍品之所以具有唯一性、不可複製性，因為其獨特個性融入震撼人類心靈的藝術氣息，使得翡翠藝術的價值無可替代。

4、投資大師作品，等於投資未來

藝術品的價值來自三個方面：原材料價值、雕刻工藝價值、及作品藝術性所產生的附加價值。因此，藝術大師的作品更值得重視。因為，藝術大師的形成需要「天時地利」，他們的藝術個性是獨一無二的，其創作個性與才華是最具附加值的。因此有遠見的投資者往往會將大師作品做為珍藏及投資未來的首選。

縱觀翡翠市場的發展，三十年來普通的品項已上漲百倍，高級的翡翠更是上漲千倍，是任何行業無法相比的。低風險、高回報率，一路走來價格穩定，投資者越來越認可它的升值空間、持續發展。

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