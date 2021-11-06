中科骨痛靈急救關節 免費領取按摩器1支

中科骨痛靈採用中西醫草藥，天然成分適合人體吸收。

骨關節問題被稱作“不死的癌症 ”，60歲以上人群發病率為80%，其中超過50%人因此致殘影響生活。中科骨痛靈採用中西醫草藥，天然成分適合人體吸收，有效修復因關節損傷和退化造成的膝蓋疼痛、肩周炎症和腰背酸痛等問題。

退行性關節炎又稱老年性關節炎，多見於中老年人群，且好發於負重關節及活動量較多的關節（如頸椎、腰椎、膝關節、髖關節等）。不少老人在觸摸或活動膝關節時，包括站立、步行及上下樓梯時，常感到劇烈疼痛，有時還能聽到骨頭間發生摩擦的哢哢聲，此外還會引起背痛、神經麻木和肢體無力等症狀。

西醫熱衷置換關節，但手術存在較大風險，術後恢復困難。使用止痛藥物只改善患者的感受，對病狀無濟於事，假以時日只會加重症狀。骨膠原注射在短期內會帶來一定改善，但是由於人體新陳代謝的原因，並不能在患處長時間發揮效力。因此通過日常口服含有軟骨保護功能的硫酸氨基葡萄糖的營養補充劑，對於退行性關節炎患者具有緩解症狀和改善功能的作用，長期服用還可以延遲疾病的結構性進展。

專家表示，關節老化是慢性病，利用好保養品十分關鍵。近日一款獲得香港 「最受醫護人員歡迎健康品牌大獎」的關節護理產品中科骨痛靈，獲得眾多顧客和藥師的青睞。骨痛靈中西結合的配方中，鯊魚軟骨素與氨糖可有效增加軟骨厚度、溫養軟骨、增加骨液，從根本保護關節。此外，醫用注射級的透明質酸可保障關節軟骨的水潤性，保持關節潤滑和軟骨彈性，有效地緩解了關節摩擦的吱吱聲。尤其值得一提的是，中科骨痛靈中的天然草本「馬齒莧」屬中醫養生佳品，醫學證實馬齒莧富含天然鉀鹽，有清熱解毒、散血消腫、消炎止痛功效，是骨痛靈獨特的王牌成分。經過現代工藝加以提取濃縮，中藥現代化的效果得以體現，無論是滑膜炎症還是風濕類關節炎等各種骨關節炎症引起的關節疼痛都可以有效緩解。

中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。憑此報紙可至中科免費領取1支中醫按摩器，地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛 37Ave影像中心隔壁）， 熱線：1-(718)-886-8834（國/粵/英）。