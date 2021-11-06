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KIA全新2023 SPORTAGE全面改造推出奢華時尚和越野版本

紐約訊
KIA全新2023 SPORTAGE推出豪華及越野版本，電動版本也即將出場。
KIA全新2023 SPORTAGE推出豪華及越野版本，電動版本也即將出場。

日前KIA歷史最悠久的車型Sportage推出第五代。作為Kia新的全球品牌轉型「Movement that Inspires（行動激發靈感）」的一部分，全新2023 Sportage超小型SUV，為當今喜歡冒險和具有環保意識的消費者提供了更多選擇。

新推出的Sportage第五代車型明顯更寬闊並擁有多項首創功能，包括可選用的雙全景曲面數字顯示屏等。大多數Sportage車型現在將在美國組裝。Sportage為滿足每個人需求，帶來LX、EX、SX、SX-Prestige和X-Line等眾多車型，而全新的Sportage X-Pro和X-Pro Prestige等級，讓駕駛員可以有能力進一步深入大自然，具有隨時越野功能，包括全地形輪胎等。

Kia全新「Opposites United」設計理念元素，讓Sportage的外觀以對比統一的特點，給人留下了深刻印象。虎鼻格柵採用浮動設計，更具技術感。獨特的「迴旋鏢」日間行車燈以誇張的角度立即吸引眼球。棱角分明的擋泥板為Sportage帶來了鋒利而強大的存在感。舒適方便的車艙空間配備雙全景曲面顯示器和未來駕駛座艙，無縫連接兩個屏幕，實現近25英寸的數字顯示屏。新款Sportage全長比上一代加長7.1英寸，軸距加長3.4英寸，比上一代高半英寸，有著一流的後排腿部空間和後部貨物容量。高科技技術的配置讓駕駛員保持聯繫、自信並瞭解周圍發生的事情。所有等級標配Android Auto和Apple CarPlay；新型觸摸板位於信息娛樂屏幕下方，更加直觀；車子有Harman Kardon 高級音響系統及可選用的360度環視監視器與3D視圖，提供車輛周圍環境的鳥瞰圖，藍牙連接兩部智能手機。而且Sportage首次搭載Wi-Fi熱點，最多允許五台設備連接到車載4G LTE的互聯網。全新越野探險的Sportage搭配全新8速自動變速箱187匹馬力。

多樣的標配高級駕駛員輔助系統，讓駕駛和乘客更加安心。包括有駕駛員注意力警告 (DAW)、帶遠光燈輔助 (HBA) 的 LED 大燈、車道跟隨輔助 (LFA)、車道保持輔助 (LKA)、具有自行車檢測功能的前避撞輔助 (FCA)、後排乘員警報 (ROA) 、帶動態引導的後視監視器 (RVM)、倒車停車距離警告 (PDW-R)、盲點視圖監視器 (BVM)、盲點避撞輔助 (BCA)、帶平行停車的盲點避撞輔助 (BCA)、後方交叉路口防撞輔助 (RCCA)、帶轉彎功能的前向避撞輔助 (FCA)、停車前方距離警告 (PDW-F)、智能限速輔助 (ISLA)、基於導航的智能巡航控製轉彎（NSCC-C）、基於導航的智能巡航速度控制 (NSCC-Z)、倒車停車避撞 (PCA-R)、安全下車警告（SEW）、帶自動停走功能的智能巡航控制 (SCC)等等。

KIA在10月份銷量為52,067輛，其中Telluride和Forte銷量名列前茅，目前年銷量已經超過了2020年的年度總銷量。其混合動力和純電動汽車的銷量繼續增長，包括全新的Sorento PHEV，Kia混合動力和純電動汽車的銷量同比增長超過91%。欲知更多資訊，請參：www.KIA.com。

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