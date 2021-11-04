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李偉心臟心血管專科提醒注意保暖和疾病預防

紐約訊
李偉心臟心血管專科女醫師經驗豐富、看診耐心。
李偉心臟心血管專科女醫師經驗豐富、看診耐心。

據報告表明，隨著氣候變冷，心臟疾病的發生率都會大幅提升。李偉心臟專科西醫 (Wei Li，MD，PHD，FACC ，FACP)提醒心血管疾病者，需注意氣候保暖、飲食控制、冬季血壓變化等事項。另外由於社會生活競爭壓力大，很多中青年人在單位是業務骨幹，應酬多、生活不規律、煙酒過度、心理壓力過大，容易患冠心病。如今冠心病患者增多並呈年輕化趨勢，一些35歲左右的中年人患上了隱秘性心臟病，在不知道患病的情況下還以為自己身體健康，一旦發病措手不及，更有一些患者因為發病突然英年早逝。

心臟病除常見的心悸、心前區疼痛等人們熟知的症狀之外，還常常有一些體表徵兆。處於輕微活動或安靜狀態時出現的呼吸短促現象，但不伴咳嗽或咳痰，這種情況很可能是左心功能不全的表現，注意觀察這些先兆症狀，就能早期發現、早期預防及治療。李偉醫師建議耆老們在做檢查時：1.先做危險因數（三高）檢查，測血壓、血糖、總膽固醇、高密度膽固醇（HDL）、低密度膽固醇（LDL）與三酸甘油脂，確定自己有沒有高血脂、高血壓、糖尿病或肥胖，那麼得心臟病的風險會隨之增高。2.如果本身已有三高病史，則為高危險群，即使表現症狀不典型，也應該告訴心臟科醫生，以便進行進一步的檢查。

李醫師表示，吸菸是造成心臟最大的創傷之一，只要運動適度、飲食清淡、養成好的生活習慣，都能夠有效促進人體心臟健康。李醫生指出，民眾可選擇鍛煉耐力、增強力量及身體柔韌的運動，可搭配不同強度的運動，輕度、中等及劇烈運動。多運動可以幫助好的膽固醇累積，最好能規定自己每天運動半小時，或每天快走4哩以上。如跑步、騎腳踏車、跳繩、蹦跳、爬山等有氧運動，是最好的保健運動。

該診所有先進醫療設備檢測：微量核子心臟血管影像掃描、彩色心臟超聲、頸部動脈/腹部主動脈/腎動脈和下肢動靜脈超聲檢查、ABI/PVR、運動平板和運動超聲測心試驗、心電圖、24小時和更長時間心電監測。李偉心臟專科主治：高血壓、高血脂、冠心病、心力衰竭、心功能不全、心律失常、心臟瓣膜疾病、心絞痛、呼吸困難、氣喘、心悸、頭暈、昏倒等各種心臟血管疾病。

李偉心臟專科西醫有著中國醫學臨床資歷，並在美國紐約長島的北岸醫院、Saint Catherine of Siena Medical Center及紐約上州Good Samaritan Hospital的心血管專科擔任主治醫生，也曾擔任美國華盛頓特區中心醫院心血管專科主治醫生。李偉心臟心血管專科地址：132-37B 41st Road, Suite #C03, Flushing, NY 11355（法拉盛帝寶大廈旁邊），聯繫電話：718-353-0468，接受各大保險，歡迎前往洽詢看診。

高血壓 紐約上州 心臟病

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