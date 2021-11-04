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美國泛亞商會商業發展年會註冊參與為期三天線上活動

紐約訊
美國泛亞商會2021CelebrASIAN商業發展年會邀您註冊參與為期三天的線上活動，歡迎小型、少數族裔或多元化企業免費入場視訊活動。
美國泛亞商會2021CelebrASIAN商業發展年會邀您註冊參與為期三天的線上活動，歡迎小型、少數族裔或多元化企業免費入場視訊活動。

今年由美國泛亞商會(USPAACC)主辦的CelebrASIAN商業發展年會的註冊截止時間已近。該線上會議於11月8日至10日舉行，將提供一系列小組討論、圓桌研討和交流會，以串聯來自各行業領導者與泛亞裔美籍人士、其他少數族裔以及多元化族群擁有的小型企業。

在過去三十多年，非營利組織的美國泛亞商會將泛亞裔美籍人士及其在商業、科學、藝術、體育、教育、公共和社區服務方面的相關團體與財富1000強企業、政府、非營利組織聯繫在一起，以促進和推動經濟增長。CelebrASIAN商業發展年會匯集這些努力的年度亮點，慶祝和提升這些組織團體之間的夥伴關係，為擴大互利共贏而發聲。

為期三天的豐富內容包括與Wells Fargo富國銀行首席執行官Charles Scharf進行閒聊與互動討論，還有其他行業菁英，如Chetan Kandhari（Nationwide美國全國保險公司資深副總裁/首席創新和數字官）、Kiran Vuppu（Wells Fargo富國銀行商業銀行和貸款技術首席資訊官）、Marqus Hutchinson（Intelligent Wave首席技術官）、Rikin Thakker（Wireless Infrastructure Association無線基礎設施協會首席技術官）和Kamal Agarwal博士（Howard University School of Business霍華德大學商學院資訊系統系教授兼主席），也會加入其中。每個人都將帶領不同議題的互動討論，表述發展個人業務戰略的見解，並在採購、分包、贏取新客戶、成本節約分析和綠色創新等專業發展的關鍵領域上提供資源。

今年我們也將推動一項極有實質意義的業務發展圓桌會議的機會，與會者可以直接向受邀的高層決策者介紹他們的業務，以確保獲有和執行新合同的目標。

登記註冊請前往https://www.accelevents.com/e/uspaaccnov#agenda，本次年會任何小型、少數族裔或多元化企業皆可免費參與，所有其他公司、政府機構和非營利組織的參與者可以購買入場券。

今年的CelebrASIAN商業發展年會特別感謝亞馬遜的冠名主席、美國全國保險公司的聯合主席、富國銀行、T-Mobile、Pyramid Consulting和Ampcus，以及眾多慷慨的承銷商的鼎力支持。

美國 亞裔 保險

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